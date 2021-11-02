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清大教授認證「核四安全」　7點完整解析打臉蔡政府

▲▼台電核四廠。（圖／台電提供）

▲台電核四廠。（圖／台電提供）

記者徐政璿／台北報導

今年12月18日將舉行4大公投，其中包含「重啟核四」一案，不過，總統蔡英文呼籲投下不同意票，讓社會議論紛紛。清大工科系教授葉宗洸指出，核四廠址座落於巨大岩盤上，建築本體抗震係數相當高（0.66 g），遠高於一般建築物的抗震要求（0.33g），若北台灣真的發生超級大震，該擔心的不是抗震係數遠高於一般建物的核電廠。

葉宗洸表示，2014年期間，核四經45位資深核能專業工程師、12位國外專業顧問、8位專家監督小組委員共同以16個月的時間進行再檢視與再測試後，一號機完成了試運轉測試，確認126個系統均可正常運作。

葉宗洸並指出，已經送到美國異地貯存的核燃料，原封運回或重新購買皆可，同樣不是問題。

葉宗洸說，褔島核子事故的肇因不是地震，是「海嘯」，反核團體與「現在」的經濟部一再宣稱核四不安全，罔顧我國核電廠緊急電源均位於高程的事實，刻意忽略311後比照歐盟進行並通過的壓力測試，也無視早已完成且演練多年的「斷然處置措施」，政治信仰凌駕專業。

葉宗洸7點解析核四安全議題

蔡總統、經濟部、反核方持續釋放關於核四的不實訊息，企圖影響12月18日的核四重啟公投。我們不妨來逐一檢視這些高度「聳動」的說法。

1. 核四廠址座落於巨大岩盤上，建築本體抗震係數相當高（0.66 g），遠高於一般建築物的抗震要求（0.33 g），除非發生前所未見的超級大震，否則崩塌的可能性微乎其微。倘若北台灣真的發生超級大震（如同某些有心人士經常用來對台灣下的惡毒詛咒），該擔心的可能已經不是抗震係數較一般建物高出一倍的核電廠了。對了，0.4 g的地震強度約為地震強度7級。

2. 核四廠址下方有活動斷層的說法與地調所先前的調查結果不符，反核人士的說法空口無憑，必須提出具體的調查方法，及調查進行的方式，並說明其結果為何與地調所結果不同，否則就是一種恐嚇手段。另一方面，核四汽機廠房下方確實有S斷層經過，但該斷層是4萬3千5百年以來未曾活動的「非能動斷層」，不同於3萬5千年內曾有活動的「能（活）動斷層」。此外，美國核管會認為核電廠只要能夠確保其建築體的安全性，電廠附近有斷層並不會構成取得執照的障礙。

3. 2013至2014年期間，核四經45位資深核能專業工程師、12位國外專業顧問、8位專家監督小組委員共同以16個月的時間進行再檢視與再測試後，一號機完成了試運轉測試，確認126個系統均可正常運作。必須特別強調，未來重啟時，試運轉測試必會重新做過，確保後續的運轉安全。

4. 核四各個系統所需的零組件與備品均可專門訂製，沒有難以取得的問題。已經送到美國異地貯存的核燃料，原封運回或重新購買皆可，同樣不是問題。

5. 不同系統本來就由不同公司負責供應，重點在於系統整合是否確實，運作是否順暢。全球工業及電子業，大若電廠及交通運輸系統，小至隨身手機皆是由不同公司的系統與零組件整合完成，本來就不可能由一家公司從頭到尾自行生產。說核四是拚裝車，不僅無知，更是惡意誣衊。

6. 核四建照過期不是問題，有人會因為駕照過期，從此終身被禁止開車嗎？一旦決定重啟，台電可立即重新申請核四建照，建照未核可之前，一號機的安檢可以先重新執行，畢竟該機組已封存了7年。二號機因尚未完工，建照未核定之前，雖無法重新開工，但前置作業仍可進行，估計至少1年。一切順利的話，一號機2至3年內可完成第二次試運轉測試，二號機則是5年內可完成試運轉測試。

7. 最後，再說一次，褔島核子事故的肇因不是地震，是「海嘯」。地震當下的褔島一廠早已安全停機，不幸的是45分鐘後發生的海嘯，漫過高度不足海嘯牆，侵入廠區，使得座落於地下室的緊急電源毀損；接著又因高層的猶豫不決錯失緊急注水時機，導致後來的氫氣爆炸與爐心熔毀。反核團體與「現在」的經濟部一再宣稱核四不安全，罔顧我國核電廠緊急電源均位於高程的事實，刻意忽略311後比照歐盟進行並通過的壓力測試，也無視早已完成且演練多年的「斷然處置措施」，信口開河地指稱核四可能出現比褔島電廠更糟的事故規模，甚至將核四重啟公投誣衊為核災公投，完完全全就是政治信仰凌駕技術專業的不入流操作。

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