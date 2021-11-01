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社會 社會焦點 保障人權

收購漂流檜木煉精油爽賺500萬　警逮業者扣紅檜2.2噸

▲保七總隊在南投縣水里郊區工廠查獲湯姓業者非法收購漂流檜木。（圖／記者張君豪翻攝）

▲保七總隊在南投縣水里郊區工廠查獲湯姓業者非法收購漂流檜木。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

警政署保七總隊1日宣布，在南投縣水里地區破獲不肖業者盜取漂流檜木煉製市價高昂的「紅檜木精油」案件。保七刑警大隊會同南投縣警局集集分局、林務局南投林管區人員搜索當地水里地區兩處工廠，當場查獲檜木漂流木盜取交易，並逮捕盜撿漂流木竊嫌及工廠負責人兩名犯嫌。

▲保七總隊在南投縣水里郊區工廠查獲湯姓業者非法收購漂流檜木。（圖／記者張君豪翻攝）

保七總隊今年2月接獲檢舉，當地有業者收購不法管道檜木設置精油提煉工廠，藉此淬鍊檜木精油牟利，加上台灣檜木精油品質甚佳，為市場搶購商品，光是0.5公升的紅檜木精油市價高達1.25萬新台幣，警方暗中蒐證調查。

保七刑大會同上述單位成立專案小組，並報請南投地檢署謙股檢察官黃天儀指揮偵辦，歷經數月派員跟監蒐證後，卻讓開設精油煉製工廠的湯姓業者長期收購來源不明檜木，警方等到國內新冠肺炎疫情趨緩後展開行動。

▲保七總隊在南投縣水里郊區工廠查獲湯姓業者非法收購漂流檜木。（圖／記者張君豪翻攝）

保七刑大10月7日持南投地院核發搜索票，同步搜索水里當地兩處工廠、當場查獲曾姓男子搬運漂流木前來交易，當場人贓並獲並查扣湯姓業者、曾男使用手機、鏈鋸、揹架、重達2240公斤的紅檜漂流木、市價約32.5萬元的紅檜木精油13公升等贓證物。

警方調查發現湯嫌非法提煉精油販售約10年之久，粗估獲利獲利逾500萬元。警詢後將湯姓男子等2人以涉嫌森林法罪嫌移送臺灣南投地方檢察署偵辦。

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