愛吃生魚片！少女「腸道爬滿活蟲」狂拉2個月　驚悚照片曝光

▲小美腹瀉、肚子痛了2個月，跑了2間醫院都沒有辦法根治，圖非當事人。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸廣東省中山市一名17歲少女小青（化名），兩個月前無預警出現腹脹、腹痛、腹瀉等症狀，導致全身無力，進而到醫院看診。對此，醫師檢查發現，小青的腸腔內佈滿了正在蠕動的小蟲子，懷疑是她太愛吃生魚片等食物所致。

綜合陸媒報導，小青2個月前無明顯誘因出現腹脹、腹痛、腹瀉、黏流樣便，甚至1天會出現5到6次，也感覺身體疲乏無力。小青到兩間醫院看病，被依胃腸炎處置，以消炎、止瀉處理卻沒有好轉，症狀卻加重，讓她越來越消瘦。

眼見醫治無效，小青又到第三間醫院看病，醫師幫小青進行檢查，發現小青重度貧血、嗜酸性粒細胞增多，之後做過敏原測試、免疫化驗、大便找蟲卵等檢查皆呈陰性，最後才進行胃腸鏡檢查。

▲小美平時最愛吃生魚片。（圖／Pixabay）



▲小美的腸道上佈滿寄生蟲。（圖／翻攝半島晨報）



沒想到，小青的腸腔內佈滿了活生生蠕動的小蟲子，讓主治醫師看到都被嚇傻，但透過驅蟲、降酸性細胞、糾正貧血等治療，才讓小青順利痊癒。

小青的主治醫師指出，小青喜歡和朋友、同學一起去料理店吃壽司生魚、生肉片，且逢年過節也會在聚會上把最嫩的魚、肉、菜放入作料拌一拌就直接生吃。因此，懷疑小青腸內的蟲很可能是因長期食用生食的食物導致的寄生蟲嚴重感染。

主治醫師表示，寄生蟲的感染會因人而異，對於胃酸分泌比較多的人來說，少量寄生蟲進入人體後，可被胃酸破壞，對人體危害不大；但對於大多數人來說，吃了被蟲感染的魚或豬肉後，蟲卵會進入腸道，在腸道發育成蟲之後，一部分蟲卵再發育成幼蟲之後，繼而會進入腸壁，隨後進入血液、淋巴液、肌肉，在身體各個部位「安家」。

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