28歲男學校藏針孔「偷拍60女如廁」！入獄前再拍30人…雙北都淪陷

▲張子彥把針孔裝在馬桶疏通器上偷拍女學生，讓被害人崩潰。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

28歲男子張子彥追蹤高中、大學熱舞社團行蹤，在廁所內裝針孔偷拍，並為影片分類「學生」、「素人」等，犯案時間長達2年，至少有60名女性因此受害，高院日前才依妨害秘密等罪重判張子彥6年定讞，不料他在入獄前，竟又在雙北地區偷拍30人，被檢方聲請羈押獲准。

張子彥從2016年起，偷拍百名女學生如廁，尤其熱衷鎖定北部學校熱舞社行程，事先到社團表演、團練地點廁所內，擺放裝有針孔的馬桶疏通器偷拍，北檢比對找出近50名被害人出面提告，台北地院去年12月16日才依妨害秘密罪，判張男徒刑6年，另有2年得易科罰金。他事後不服上訴，但二審法官認為，張子彥是計畫性犯案，且僅和30分之1的被害人達成和解，因此駁回上訴，全案定讞。

▲張子彥已經因偷拍案被判刑，不料竟在入監前又再度犯案。（圖／資料照）

想不到張子彥在入監前，竟又再度犯案，且手法更加純熟，鎖定被害人後調查其出沒地點，再精準偷拍，讓近30名女子因此受害，事後被逮還宣稱自己有強迫症，控制不住偷拍慾望，但檢方認定，張男的犯罪行為經過精心策劃，是有計畫性的，因此向法院聲請羈押禁見獲准。

據了解，張子彥畢業於台科大，從2016年起開始犯案後，至少有60名女性因此受害，直到2018年3月間，台大清潔人員發現1間女廁被擺了2支馬桶疏通器，拿起來一看，發現其中1支疏通器下方的吸盤裡裝有針孔，案情才被揭發。檢警事後查扣張男記憶卡和電腦硬碟，發現張男還會根據被害女學生的校服、特徵，上網肉搜當事人，然後再依外貌去分類存在不同的資料夾，依妨害秘密罪將張男起訴。

▲清潔人員發現1間女廁有2支疏通器，覺得怪怪的，拿起來發現被裝針孔。（圖／資料照）

另外，張子彥案件當初在審理時，就有被害人向台北市警方提告，指出有人在通訊軟體telegram販售她被偷拍的畫面，檢警不敢大意，查出20多歲、無業的張庭瑋涉有重嫌，循線找到共約10名被害人出面指認，其中有被害人一見影片就嚇到，證稱裡面有些片段，和她之前被張子彥偷拍的一模一樣，對於事隔多年，仍有相關影片在網路上流傳，被害人擔心噩夢永遠無法結束。

檢警在張庭瑋住處查獲硬碟中大量色情影片，許多廁所偷拍片還標示女子就讀學校、姓名或綽號，並查出他在2019年8月中至9月間，在推特上打廣告，再以400到1500元不等在Line群販售偷拍片，等收到錢後，在Telegram上提供下載連結，不到1個月時間內，靠賣片子入帳約10萬元，最後被依法判刑外沒收所有犯罪所得。

▼張子彥當年進出女廁擺放針孔的監視畫面。（圖／資料照）