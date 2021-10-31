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國旅券明起可抵用！使用方式一次看　週二再抽最後60萬份

▲▼ 1012 國旅券第1次抽出60萬幸運兒。（圖／記者黃克翔攝）

▲國旅券明天開放抵用，本週二再抽最終60萬份。（圖／記者黃克翔攝）

記者許維寧／台北報導

配合振興五倍券上路，交通部觀光局推出240萬份面額1千元「國旅券」，目前已經過三周抽籤活動，已經抽中國旅券的幸運兒自國旅券官網領取QR Code後，明天（11/1）起即可至合作的旅行社業者、遊樂園、旅宿業等，使用期限至明年4月30日止，將近6500家業者均可折抵使用。

觀光局推出的國旅券超夯，本預計發售120萬份後加碼至240萬份，共吸引超過一千萬人登記抽獎，目前已經連續三週抽出逾180萬份，每週預計抽出五組雙數號碼，若未達60萬則再加抽一組三位數號碼，對中身分證末碼者即中獎，前三週中獎號碼分別為：

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第一週：21、32、67、97、98、410

第二週：87、04、40、29、71

第三周：44、34、09、55、35、041

交通部觀光局預計本週二（11/2）舉行最後一次、最後60萬份國旅券抽獎。已經抽中的民眾，可至「國旅券官網」點選「中籤民眾領券入口」，並輸入手機號碼和驗證碼後進入驗證，中獎者即可領取QR Code代碼。

觀光局也說，取得QR Code後可前往合作業者購買旅遊相關商品，臨櫃結帳時出示QR Code，並告知中獎者身分證號後四碼即可抵用。如果民眾不會使用手機，也可以直接告知業者票號和身分證末四碼。若於線上商店抵用，則依各電商平台結帳指引輸入國旅券票號及身分證後四碼檢核後即可。

另外，觀光局也表示，國旅券也可以讓家人使用，現場消費抵用時除了出示QR code掃描外，消費者需再輸入中獎者身分證末四碼，才可以確認抵用。除此之外，國旅券也可以一次折抵多張，只要分別出示每張國旅券的QR code、輸入中獎者身分證末四碼即可。

至於相關的國旅券合作業者，民眾可至「國旅券抵用平台」，點選「合作店家資訊查詢」即可檢索相關合作業者，目前已有超過6500家業者申請加入國旅券，業者遍佈旅行社、遊樂園區、旅宿業、觀光工廠等。明天開始即可開放抵用，使用期限至明年4月30日晚間23時59分截止，逾期失效。

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