那瑪夏辦活動24人遭虎頭蜂螫傷！分送2醫院救治　陳其邁急奔探視

▲那瑪夏24人遭虎頭蜂螫傷 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄那瑪夏區達卡努瓦轄區的神社遺址，31日傳出有24人遭受虎頭蜂攻擊螫傷，警消報後出動多部救護車前往救援，分別將人送衛生所和醫院救治，該團為楠梓和鳥松戶政事務所辦理新住民體驗活動，一行人共有39人，其中24名遭螫送醫，高雄市長陳其邁也急到醫院關心傷者。

▲受傷民眾陸續被送醫救治 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

該團是楠梓及鳥松戶政事務所辦的「新住民走讀部落‧探索文化」計畫，一共分為3場次，一行人共32大人6小孩，包含團員、事務所同仁及一名講師共39人，31日到達卡努瓦部落的的神社遺址，有一人遭虎頭蜂叮咬後，用手揮舞，導致虎頭蜂群驚動，連續螫傷人。

▲受傷民眾送旗山醫院 。（圖／記者吳世龍翻攝）

經消防局統計，共有24位傷者，其中重症者7名，均有意識但會喘無法行動，傷者14位送旗山、10位送義大醫院。旗山醫院張副院長峻瑋表示，14位傷者送到旗山醫院，其中10位症狀輕微，4位症狀較為嚴重，有頭痛傷口腫痛、呼吸喘，經過治療後目前10人出院，2人轉院到長庚，2人在留院觀察。

▲陳其邁急奔醫院探視傷者 。（圖／記者吳世龍翻攝）

該活動24名傷者內有一位小孩，5名戶所同仁還有一名講師受傷。高雄市長陳其邁與衛生局長黃志中、民政局長閻青智等人獲報趕到旗山醫院關心傷者，他表示，事發當下就立刻啟動傷患救護，由於那瑪夏地區有長期IDS(全民健康保險山地離島地區醫療給付效益提昇)計畫，所以在那瑪夏衛生所就已經進行檢傷分類及初步處理，包括點滴、相關藥物，來穩定病人狀況。