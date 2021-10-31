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腳踏車被好心人偷修好…OL驚呼「這不是幻想！」網笑：象山小精靈

▲▼大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行人,撐傘,雨傘,路人,腳踏車,自行車。（圖／記者李毓康攝）

▲腳踏車停捷運站附近被好心人修好了。非當事人。（示意圖／記者李毓康攝）

記者黃可昀／綜合報導

台北一名女子驚呼，她昨天趕捷運把腳踏車停在象山站出口，結果晚上下班牽腳踏車回家時發現，竟然有人幫她把左邊的煞車修好了，右邊煞車的尖銳聲也消失，「因為我每天都會騎腳踏車，所以這真的不是幻想！」

原PO在臉書社團「信義區三兩事」表示，她的腳踏車很破舊，左邊煞車不靈，幾乎已經失去正常功能，右邊則是一煞車就會發出尖銳刺耳聲。昨天下午趕著去搭捷運，將腳踏車停放在象山站2號出口，晚上9點多回來牽腳踏車時發現，「左邊煞車被人修好了！右邊的煞車尖鋭的鳥叫聲也不見！整個左右邊煞車都被修好了！」

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▲▼ 軌道,捷運,最末站,頂埔,象山,房價 。（圖／記者林裕豐攝）

▲網笑稱幫修腳踏車的好心人是象山小精靈 。（示意圖／記者林裕豐攝）

原PO確定這不是自己的錯覺，因為她每天都騎腳踏車從家裡到捷運站，車況她自己非常清楚，猜測是有不認識的好心人幫她把腳踏車修好了，「雖然不知道是你還是妳，不過真的很謝謝你～～」

網友紛紛歪樓，「我懷疑是同款一樣很舊很破爛的腳踏車⋯對方應該牽到妳的，牽錯了」、「老實說，我不知道是該感到感恩還是害怕？」、「可能人家偷騎妳的腳踏車發現故障就動手修一修，修完再騎回原地」、「請問妳停哪？我也有一台想修的車」、「這跟路邊看到停車單，會撿起來幫忙繳納一樣神奇」、「象山小精靈啦」、「還是後排住戶每天都被尖銳的鳥叫聲吵醒，出手幫忙的？」

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