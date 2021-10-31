雲南瑞麗一年封城5次　男嬰一歲「已做74次檢測」居民快崩潰

▲瑞麗疫情難平，已多次封城。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

疫情出現以來，雲南邊境城市瑞麗就一直處於警戒狀態，光是近一年來，就經歷了5波疫情及5次封城，檢測、隔離成為當地居民生活的常態，光是今年，許多民眾就已做了超過50次的檢測，更有一名1歲的嬰兒已接受過74次檢測。

瑞麗前副市長戴榮里日前在網路上發表了一篇題為《瑞麗需要祖國的關愛》的文章，他提到，「無情的病毒，一次次襲來，五次封城，已經讓這個城市自然與人文、歷史和現實、邊疆和內地、中國和緬甸，發生了無數的錯位。一次封城，就有一次嚴重的情感和物質的失去，一次抗疫經歷，就有一次怨氣層層的疊加。」

當地翡翠商人任華（化名）表示，戴榮里的文章說出了所有瑞麗人的心聲，在長期封城的情況下，很大一部份人的生活上是有困難的，他自己的翡翠生意也已經停滯，虧損了10多萬元。

任華指出，雖然生意陷入困難，但他還沒考慮轉行，因為現在要離開瑞麗非常麻煩，防疫措施太嚴格了，「我的兒子出生至今一年多，已經做過74次核酸檢測，目前是兩天做一次檢測。」

任華認為，瑞麗目前不缺乏醫療資源，但措施方面非常需要支援，基層民眾的困難要及時得到解決，「一些政策是不合理的，比如說要是發現病例，就直接把人拉到戰亂邊境的地方隔離，房間又差、吃得也不好，大家都很配合了，但疫情還是一直反覆發生，心裡會承受不住。」