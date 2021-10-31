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疫情衝擊停辦感恩祭！太魯閣族辦祈福音樂會　展現靱性與活力

▲▼太魯閣族年度盛事- 感恩祭儀文化活動，受疫情的影響，改以感恩祈福與音樂晚會的形式辦理。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

太魯閣族年度盛事- 感恩祭儀文化活動，受疫情的影響，改以感恩祈福與音樂晚會的形式辦理。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

太魯閣族年度盛事- Mgay Bari太魯閣族感恩祭儀文化活動，今年受到疫情的影響，改以感恩祈福與音樂晚會的形式辦理，30日邀請原住民族委員會主委夷將·拔路兒、花蓮縣長徐榛蔚、立法委員高金素梅、立法委員孔文吉及全國各地的太魯閣族人一同共襄盛舉。

徐榛蔚到場共同祈福表示，原民文化的傳承是族人的共同使命，更是歷史長河中不可忽視的一環，歷史的傳承至關重要。過去進入部落之中參與歲時祭儀，或是教會彌薩時總會讚嘆，部落教會的牧師使用族語來佈道，並用族語來迎唱聖歌，著實讓她讚嘆不已。

▲▼太魯閣族年度盛事- 感恩祭儀文化活動，受疫情的影響，改以感恩祈福與音樂晚會的形式辦理。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐縣長也感謝信仰與上帝，每一場的歲時祭儀與感恩祈福會皆乘載了族群文化的傳承使命，我們一代接一代用不同的方式重拾原民文化。文化是先人的智慧，而原民是台灣的驚嘆號，是花蓮的驚嘆號，更是世界的驚嘆號！

▲▼太魯閣族年度盛事- 感恩祭儀文化活動，受疫情的影響，改以感恩祈福與音樂晚會的形式辦理。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚祈福表示，部落教會的牧師使用族語來佈道，並用族語來迎唱聖歌，讓她讚嘆不已。

鄉長王玫瑰表示，每年度的 Mgay Bari 族感恩祭儀，活動精神主要是讓族人體認祖先的傳統文化智慧，讓太魯閣族的後代子孫，有實際體會文化技藝的機會。今年受到疫情的影響，導致鄉親的生計受到嚴重的影響，所幸在全國各界的協助，以及秀林鄉親同心協力防疫的努力下，很快的就恢復原來的生活，感謝所有幫助過秀林鄉的機關團體與善心人士。

今年活動雖然以防疫為優先，但還是調整了活動辦理方式，結合線上直播讓全國各地的族人都能看到秀林鄉親在走過疫情陰霾之後，仍充滿韌性與活力的在努力推動太魯閣族文史與產業的發展，

鄉長王玫瑰期盼透過祈福儀式與音樂晚會的方式，促使太魯閣族的後代子孫加深自我文化的認同及使命感，並讓全世界的人看到秀林鄉親不論遇到任何困境與挑戰，都能夠不屈不撓的體現太魯閣族的文化精神。

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