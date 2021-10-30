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人妻偷吃狂曬恩愛！被趕出門索性「同居小王」　綠帽夫氣瘋

▲上市公司華通電腦少東、吳姓副總遭週刊直擊與前女員工發生婚外情，遭元配提告求償。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲人妻偷吃還高調曬恩愛，丈夫氣炸提告，判決結果出爐。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／高雄報導

人妻小花（化名）因網路交友而遭丈夫趕出家門，沒想到她卻直接搬進男網友阿傑（化名），甚至還在臉書上大方放閃，氣得丈夫怒對2人提告求償。法官審理後，判2人須連帶賠償20萬元。

小花丈夫指控，小花今年2月10日前數月透過網路認識阿傑，自此後就疏於照料家庭，更於2月10日當天9時許突然離家後便再也沒有回家。直到有人告知，小花在臉書上與阿傑放閃，貼出許多親密生活照片、影片，讓他濾光罩頂，氣得對2人提告求償。

對此，小花反駁，2月10日當天她就有告知丈夫要去找朋友，但當她回家後，卻遭到丈夫拒於門外，她索性直接住進阿傑家中，但2人迄今並未有男女朋友的情誼。

另外，丈夫未經阿傑同意就擷取她臉書照片，以侵犯了阿傑的隱私權，況且，丈夫早就說要離婚，但至今仍不肯簽字，但又拒絕讓她回家拿個人物品，也沒有負擔扶養小孩及家庭的費用，還積欠款項，導致她負債且信用不佳，她才因此跟阿傑在一起，但2人僅像一般朋友般同住一起而已。

不過，法官勘驗小花及阿傑的臉書發現，2人在照片中身體緊靠相摟，還臉貼臉，小花甚至還有張貼文章陳述對阿傑的愛意，就2人的互動，不像是一般單純有人同居的情形，明顯侵害了小花丈夫的配偶權，最終判2人須連帶賠償20萬元。全案可上訴。

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