南韓前總統盧泰愚病逝　「內亂罪」無法入祀顯忠院　明舉行告別式

▲前總統盧泰愚病逝，南韓政府准許予以國葬。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓前總統盧泰愚26日病逝於首爾大學附設醫院，享壽88歲（虛歲89歲），其一生功過參半，雖曾同意將南韓憲法修改為總統直選制，總統任內推行「北方政策」與中國（與中華民國台灣斷交）、舊蘇聯、東歐建立外交關係，但卻也被認為是雙十二政變的主謀，與前總統全斗煥以武力鎮壓光州民主運動；而死後家屬也公開其遺言。

根據《韓聯社》、《東亞日報》，盧泰愚一生功過參半，他卸任總統後曾被依犯下主導雙十二政變、武力鎮壓光州民運、調度數千億韓元秘密資金而與全斗煥一同鋃鐺入獄，因此其病逝後外界對於是否依國葬規格處理而爭論不休，最後文在寅政府決定以國葬規格處理，由國務總理金富謙擔任葬禮委員長、行政安全部長全海澈擔任葬禮執行委員長，開放現場悼念至明（30）日。

家屬於盧泰愚病逝後公開其遺言，「雖然竭盡一切努力，但對於我的不足之處與過失，盼能求得饒恕！我虛心接受被賦予的命運與任務，為大韓民國與全民服務，對此我十分感謝、感到十分榮耀。在我生前未能達成的南北韓和平統一，期盼下個世代能夠實現。」

盧泰愚病逝後，南韓政壇各界人士皆前往悼念，包括全斗煥妻子李順子（이순자）、兒子全宰國於昨（28）日下午前往首爾大學醫院靈堂悼念，而據傳聽聞盧泰愚病逝消息後淚流不止的全斗煥，則因身體健康狀態而不克前往。

就連在獄中服刑的前總統朴槿惠，也選擇派其法律代理人、律師柳榮夏（유영하）代為前往靈堂致哀。

▲全斗煥的妻子李順子前往靈堂致哀。（圖／達志影像）

盧泰愚的路奠（노제，路祭）將於30日在其位於首爾市西大門區延禧洞的住處前舉行，而告別式則選定在首爾奧林匹克公園和平廣場舉辦，其骨灰將於該日上午11時抵達，現場因防疫規定限制只能50人以下參加，由歌手仁順伊演唱追悼曲《手拉手》（손에 손잡고），該首歌曲為1988年首爾（漢城）奧運時（當時總統為盧泰愚）的主題曲。

盧泰愚的遺骸不入葬國立墓地（국립묘지，首爾顯忠院等），在告別式後將短暫停留在京畿道坡州市的黔丹寺，家屬們希望能在坡州市統一花園（통일동산）下葬，未來不排除由南韓政府公佈下葬地點。據悉，盧泰愚主導雙十二政變，「犯下內亂、外患罪而被宣判禁錮以上的刑責」，因此依法喪失入葬國立墓地的資格。

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