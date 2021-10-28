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高樓救災再添利器　台中消防局獲補助50米雲梯車

▲▼台中市消防局獲消防署補助50米雲梯車等6輛各式消防車。（圖／消防局提供）

▲台中市消防局獲消防署補助50米雲梯車等6輛各式消防車，下圖為署長蕭煥章。（圖／消防局提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市高樓林立，萬一高樓層發生大火，不易救災，內政部消防署補助台中市50公尺、30公尺雲梯消防車各1輛、水箱車3輛及化學車1輛，上午舉行交車典禮，目前全市擁有23輛雲梯車，未來在高樓層救人方面將增添新戰力。

▲▼台中市消防局獲消防署補助50米雲梯車等6輛各式消防車。（圖／消防局提供）

內政部有鑒於地方財政有限，部分消防車輛車齡較高，為協助地方提升消防救災量能，以強化公共安全，進行「汰換老舊消防車輛3年中程計畫」，台中市獲補助6輛，上午舉行交車典禮，由消防署長蕭煥章及消防局副局長楊元吉共同主持。

▲▼台中市消防局獲消防署補助50米雲梯車等6輛各式消防車。（圖／消防局提供）

50公尺雲梯車可上升至15樓，主要作用是載送民眾下來，或是從高空鳥瞰火場，了解火勢發展，消防人員也透露，雲梯車不是愈高愈好，愈高反而會因重心不穩而發生危險，要向民眾宣導的是，如何在高樓層起火時，正確的逃生觀念。

▲▼台中市消防局獲消防署補助50米雲梯車等6輛各式消防車。（圖／消防局提供）

另一輛30公尺雲梯車最為特別，不但可直線伸出，更能依大樓角度向左或向右轉折，比傳統直線雲梯車操作更為靈活，此外，3輛水箱消防車採單艙雙排，可供7人乘坐，有利消弭災害於初期，降低災害影響與損失。

蕭煥章表示，消防車輛肩負有運送第一線消防同仁安全快速抵達現場之要務，車上並配有因應各種災害搶救工作之各式裝備器材，是消防救災不可或缺之戰力，未來逐年汰換、提升救災戰力，以確保民眾生命財產安全。

楊元吉說，除了中央補助汰換的車輛外，台中市明年度也自行編列1億4650萬元，汰換各式消防車輛16輛，以積極提升本市消防搶救能量，展現市府團隊重視消防、維護公安的決心。

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