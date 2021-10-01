隨機殺人喊「我好帥」被判死！新北男狂抄佛經給法官　高院裁定延押

▲王秉華（左）隨機殺害林姓騎士（右），抄佛經寄給法官。（圖／翻攝當事人社群）



記者柯振中／綜合報導

新北市新店區2020年3月發生隨機殺人，嫌犯王秉華與妻子發生爭執，持刀刺殺無辜的林姓男子，引起社會震驚，一審被判處死刑、褫奪公權終身。案件上訴到高等法院，由於王男羈押日期5日將滿，高院裁定，6日開始延押2個月。

王秉華2020年3月13日外出，將車輛停放在新店區中正路上，因為晚餐問題，與妻子發生爭執，抽出預藏的生魚片刀，刺殺停在正前方的林姓騎士，接著叼菸返回車上。

王男被捕時，自稱「有精神疾病」，在律師的幫助下，聲請了多項精神鑑定，結果顯示患有「間歇性暴怒障礙症」。律師表示，王男小時曾因過動的關係，被視為「特教生」，因此開始感到自卑，從小就會看到幻覺、多次就醫，也持續服藥1年，後來因為雙親害怕影響發育，才停止服藥。

▼王秉華抄佛經寄給法官，希望能得到機會。（圖／記者吳銘峯攝）



此外，王男還與律師配合，在庭上哭泣，表達「想去靈堂上香」，以及抄寫經文寄給法官等等，還想跟死者家屬致歉，希望法官能給予機會。

不過，王男在看守所與妻子會見時，說得卻又是另一回事，他向妻子炫耀，當時事件出來，選的是他「最高的那一張」照片，看起來「好帥」，妻子也要求他，若碰上記者，一定要說「知道錯了」。

王男當時也說，自己是「演神、我很會演，反向操作」，到時候會堅持「沒有殺人」，是看到刀具、行車紀錄器，才知道發生什麼事，還說希望別關掉臉書、IG等社交媒體，藉此吸收粉絲，等他出獄以後，要走「8+9路線」。

▼王秉華曾向妻子炫耀「好帥」。（圖／記者吳銘峯攝）



案件經過審理，北院5月26日一審判定，王男涉犯殺人罪、罪嫌重大，依照《刑法》第271條判處死刑、褫奪公權終身。

案件上訴到高等法院，由於王男7月6日執行羈押，羈押期3個月（到10月5日）將屆滿，且王男犯罪嫌疑重大、所犯的是死刑、無期徒刑或最輕本刑為5年以上有期徒刑的罪，有相當的理由認為，王男有逃亡、湮滅、偽造、變造證據，或勾串共犯、證人之虞，有繼續羈押的必要，10月6日開始延押2個月。

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