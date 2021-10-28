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快訊／李義祥60萬交保「檢方抗告成功」！　花蓮高分院發回更裁

▲▼李義祥借提。（圖／記者陳以昇攝）

▲太魯閣出軌案主嫌李義祥裁定60萬交保，檢方提出抗告，花蓮高分院撤銷交保、發回更裁。（資料圖／記者陳以昇攝）

記者戴若涵／花蓮報導

台鐵408次太魯閣號出軌造成49人死亡的重大事故！主嫌李義祥被依過失致死罪起訴，花蓮地院認為其無羈押必要，裁定他60萬元交保，引發外界一片譁然。對此，檢方不服提出抗告，花蓮高分院28日撤銷原交保的裁定發回更裁。

花蓮地方法院22日裁定，李義祥以60萬元交保。花蓮地檢署檢察官不服提出抗告。花蓮高分院審酌後，撤銷交保的裁定，發回原審。

花蓮高分院指出，太魯閣號死傷相當嚴重，涉及被害人數十條生命，可能會被判處相當重的刑責，加上後續高額的民事求償，認為李義祥有相當資力則以支應可能的逃亡計畫，另外，李還涉有肇事逃逸犯行，可見他仍有為了逃避處罰而逃亡的可能性。

除此之外，花蓮高分院表示，本案情節非常嚴重、逃亡之虞明顯，原則上應認有繼續羈押的必要性，就算主要證人都已經詰問完畢，但依目前訴訟的進程，仍有調查其他證據的可能性（如勘驗現場），及訊問被告釐清事實的必要性，足以見得本案仍須確保李義祥到庭的必要性。

另外，高分院審酌，將來預想刑的種類及刑度、審理進程及李義祥的個人情事（健康、職業、生活狀況）等，比較衡量羈押被告身體的積極必要性（公共利益），及因拘束被告身體，被告所遭受的不利益、痛苦及弊害，本件尚難認公共利益相當薄弱及被告不利益相當鉅大。

花蓮高分院認為，本案是否得率認為無羈押的必要性，似尚難認為無疑，應認檢察官所提抗告，為有理由，決定撤銷發回原審更為適當裁定。

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