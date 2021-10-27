夜市旁開賭場還找小弟把風　39賭客擠鐵皮屋全栽了

▲疫情趨緩，賭客在夜市旁聚賭遭警方一舉查獲。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名52歳的劉姓男子利用疫情趨緩，趁著林園夜市往來人潮眾多時候，偷偷開設賭場，還找來23歲的曾姓小弟把風。警方接獲檢舉，經蒐證後向高雄地方法院聲請搜索票，26日至夜市旁鐵皮屋執行搜索，現場查獲賭場負責人、把風1人、賭客39人，並查扣天九牌1副及賭資6300元、抽頭金4000餘元。

警方調查，該賭場由劉男（58年次）所經營，並聘請曾男（87年次）把風，利用疫情趨緩，林園夜市往來人潮眾多，掩護賭場存在。





▲疫情趨緩，賭客在夜市旁聚賭遭警方一舉查獲。（圖／記者賴文萱翻攝）

經警方蒐證後向高雄地方法院聲請搜索票，26日至夜市旁鐵皮屋執行搜索，現場查獲賭場負責人1名、把風1名、賭客39名，並查扣天九牌1副及賭資6300元、抽頭金4000餘元。詢後劉男、曾男等2人依賭博罪嫌，移請高雄地方檢察署偵辦，賭客39人則依社會秩序維護法裁處。

針對違反防疫措施部分，警方表示，室內容留人數上限為80人，但須以每人1.5公尺扣除設備，以現埸實際面積換算總量管制，41名賭客雖有戴口罩，但社交距離明顯違反防疫措施，後續也將依傳染病防治法36、37條舉發，函請衛生局裁處。