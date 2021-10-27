轟馬英九被政治抹黑15年　國民黨團要求蔡英文道歉

▲馬英九、蔡英文。（合併圖／記者屠惠剛攝、記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

前總統馬英九因黨產交易遭控賤賣三中黨產，27日台北地院判決出爐無罪。立法院國民黨團表示，台北地院還馬前總統司法清白，「蔡英文身為總統及民進黨主席，不該為北檢濫權起訴公開道歉嗎？」

國民黨團表示，2006年時任民進黨前主席游錫堃等人，向高檢署查黑中心告發馬英九前總統等人賤賣黨產，經特偵組2014年查無不法簽結。民進黨2017年以再黑機關「黨產會」提出所謂新事證，並由蔡英文任命的北檢檢察長重行起訴。重啟了執政黨就對卸任前總統濫權起訴，對馬前總統的政治追殺。

對於判決結果，國民黨團反問蔡英文「有無政治介入？黨產會會提出所謂新事證？没有政治力介入北檢檢察長會站到第一線，大陣仗重啟調查、重行起訴？」

國民黨團指出，政治追殺15年，結果換來北院一個無罪，重重的打臉民進黨、打臉蔡英文，「蔡英文不該為此負責起相關的政治責任嗎？北檢淪為政爭工具，法務部不該有人出面負責嗎？」

國民黨團強調，今天的宣判結果證明兩件事，這5年來所謂的轉型正義，只是遂行「轉行朕意」的發洩工具；而所謂司法改革，還遙遙無期，法務部、北檢學會如何維持「司法中立」、「政治中立」，還有一條漫漫長路要走。

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