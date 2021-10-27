疫苗接種後死亡再增9起通報！5人打AZ、4人打莫德納

▲指揮中心記者會，發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（27）日公布最新疫苗接種不良事件通報，昨新增9起疫苗接種後死亡個案，分別有5人接種AZ，年齡皆逾43歲，另4人接種莫德納，年齡都超過69歲，為接種後6天到65天發生。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（27）日公布最新疫苗接種數據，昨天總計接種38.6萬劑，累積接種超過2321萬劑，疫苗覆蓋率來到69.49%，第二劑覆蓋率也達29.6%，已經很接近第一劑7成、第二劑3成目標，「應該明天就可以達成」。

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指揮中心發言人莊人祥公布，昨天新增139件疫苗不良事件通報，當中63件非嚴重，76屬於嚴重不良事件，當中有9起疫苗接種後死亡。

死亡個案分別有5人接種AZ，分別是2女3男，年齡為43歲至84歲間，為接種疫苗後6日至65日間發生；同期間新增4例莫德納接種後死亡，分別是3女1男，年齡為69歲至76歲間，為接種疫苗後15日至27日間發生。

目前國內累計962 例(411 女 551男)COVID-19 疫苗接種後發生死亡之不良事件，其中有706例為接種AZ，有216例為接種 莫德納，有28例為接種高端，有12例為接種 BNT。依全國藥物不良反應通報中心分析截至10月6日之通報值與背景值(O/E analysis)之安全性訊號偵測，結果顯示不分廠牌及個別廠牌之各年齡層男性與女性之通報死亡事件數(通報值)皆未高於預期死亡事件數 (背景預期值)。