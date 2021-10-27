澎湖男打莫德納全身膿皰脫皮　莊人祥：屬「舊案」已申請受害救濟

▲指揮中心記者會，發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

澎湖出現一名男性接種新冠疫苗後出現全身紅疹、膿包，皮膚還大面積脫落，診斷為急性廣泛性發疹性膿皰症（AGEP）。指揮中心發言人莊人祥表示，該案屬於舊案，本身有高血壓、乾癬等免疫系統疾病，7/2接種莫德納後陸續發生症狀，7/14已經通報不良事件，已經協助家屬申請疫苗救濟。

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▲澎湖男接種新冠疫苗「全身膿皰脫皮」！8天後皮膚潰爛。（圖／三總澎湖分院提供）

三總澎湖分院表示，一位70歲男性，最近在轄內醫療機構完成1劑COVID-19疫苗注射後，隔天全身即出現紅疹，5天後全身紅疹處出現膿皰，並發燒至38.3度，第8天皮膚大面積脫落、倦怠而入院就醫，初步診斷為急性廣泛性發疹性膿皰症（AGEP），無法排除史蒂芬強森症「鬆懈性表皮溶解症」。

三總澎湖分院收治個案患者，經醫師診斷及用藥，1週內恢復健康，並通報衛生福利部疾病管制署（CDC）不良反應，並提供病患申請疫苗接種受害救濟管道，除照護病患的健康並積極維護病患的自身權益。

莊人祥說明，該案屬於舊案，本身有高血壓、乾癬等免疫系統疾病，7/2施打第一劑莫德納疫苗，他當天注射是沒有不舒服症狀，返家後當天雙下肢出現紅疹，7/5因為發燒輕微呼吸困難皮膚紅疹同時有膿包，所以前往急診，後續發展成所謂的急性廣泛性發疹性膿皰症（AGEP），該案7/14就已經通報不良事件，目前衛生所已經協助家屬申請VICP。