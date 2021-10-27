一早簽收「蘋果590元擦拭布」秒開箱！　網朝聖跪了：財富自由

▲有網友開箱蘋果擦拭布。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站19日報導《果粉信仰無價？蘋果官網推「全白擦拭布」 售價590元》，蘋果第二場發表會發布了AirPods 3、MacBook Pro等三大重點新品，並推出不少全新周邊配件，其中一項話題新品「擦拭布」，售價為新台幣590元，預訂最快11月17日可收到。結果只隔了8天，就有網友拿到實體，開箱文吸引不少人朝聖。

這位網友26日早上9點36分在PTT的iOS板上發開箱文「Apple 擦拭布」，「順豐準時在10/26到貨，在運送紙箱中一樣是熟悉的膠膜固定，產品本體則是紙標一拉就開。」拿到實體後，他透露擦拭布看起來是灰色的，本身算厚、摸起來手感很不錯。

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▲擦拭布與13吋的 MacBook Pro比較大小。（圖／翻攝自PTT）

另外，他也秀出擦拭布與13吋的 MacBook Pro比較大小照，並用微距拍下擦拭布上的Logo，「Logo的確是有點不明顯」。至於擦拭效果，原PO直呼「目前體感跟3M魔布差不多。」

▲擦拭布上有蘋果的Logo，不過乍看並不明顯。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，吸引不少人留言朝聖，、「這個必須推」、「只能推了」、「參一咖蓋一樓」、「你最頂」、「真·果粉，RESPECT！」還有網友認真分析，「看起是仿麂皮的材質，以前用過某雜牌200多塊，但是這種布只能擦螢幕，不能擦鏡頭或壓克力」、「人造麂皮，材質是PU塑膠，蓬鬆的表面很吸油。我記得買初代iPhone時，裡面就有附一張擦拭布。」

▲網友紛紛朝聖開箱文。（圖／翻攝自PTT）

更多人則是忍不住吐槽，「相容性最高的週邊，任何蘋果產品都可以用」、「主要Logo佔了5百」、「不知道可不可以水洗」、「很有蘋果價值」、「財富自由的象徵」、「應該要再出專用清潔劑」、「好奇這條布有apple care可以買嗎」、「有沒有人我一樣Google了一下3M魔布價格XD」、「不用充電就是環保」、「擦拭布保護殼保護貼全套出了沒啊？」