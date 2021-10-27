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快訊／第12輪預約今截止！陳時中下午2點說明

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

COVID-19公費疫苗預約平台第12輪提供BNT疫苗第一劑，以及莫德納與AZ疫苗第二劑，並分兩階段接種，且依不同廠牌疫苗預約分流，而昨也加開AZ和BNT名額，第12輪預約也將在今中午12點截止。最新接種政策和疫情資訊將由指揮官陳時中下午2點說明。

第12輪開放BNT第一劑，對象為23歲以上民眾[即1998/12/31(含)前出生]；莫德納第二劑對象為7月16日(含)前已接種莫德納第一劑18歲以上民眾[即2003/12/31(含)前出生]； AZ第二劑對象為7月30日(含)前已接種AZ第一劑18歲以上民眾[即2003/10/28(含)前出生]、7月31日至8月6日(含)已接種AZ第一劑45歲以上民眾[即1976/12/31(含)前出生]。

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昨下午也增開BNT第一劑，對象為10月26日中午12點前，已意願登記BNT的30歲以上民眾[即1991/12/31(含)前出生]以及AZ第二劑對象為10月13日中午前意願登記，且7月31日至8月6日(含)已接種AZ第一劑的41歲以上民眾[即1980年12月31日(含)前出生]。而第12輪疫苗預約也將在中午12點截止。

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