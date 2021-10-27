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防「城中城」憾事重演！花蓮老舊大樓造册列管　定期追踪稽查

▲▼花蓮縣府相關單位前往地上十二層之老舊住商混合建築物「華爾街大樓」進行稽查。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣府相關單位前往地上十二層之老舊住商混合建築物「華爾街大樓」進行稽查。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為預防高雄「城中城」憾事重演，花蓮縣府相關單位26日前往地上十二層之老舊住商混合建築物「華爾街大樓」進行稽查，並針對大樓建築管理、公共安全及消防設備之管理觀念進行宣導。

縣長徐榛蔚表示，城中城大火過後縣府已於第一時間召開因應會議，加強縣府管理作為。短期內除了要求建管及消防全面造冊清查轄內大樓之外，同時亦向各管理權人及住戶加強宣導，應定期委託專業人士進行消防安全設備檢修申報及公安申報作業，以維護公共安全，未有管理委員會之大樓，縣府亦將全力輔導其成立。

▲▼花蓮縣府相關單位前往地上十二層之老舊住商混合建築物「華爾街大樓」進行稽查。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府目前已針對縣內老舊複合用途建築物進行清查及造冊列管，並召開因應會議，就可能導致意外發生之原因做檢討並研議相關對策，其中關於老舊複合用途建築物未成立管理組織部分，目前中央正在修訂公寓大廈管理條例法規，屆時花蓮縣政府將依規定請本縣內相關建築物應依法規成立管理組織以期藉由區分所有權人會議達到管理及維護共用空間的最大效益。

▲▼花蓮縣府相關單位前往地上十二層之老舊住商混合建築物「華爾街大樓」進行稽查。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

另針對現有辦法已明定十六層以上應進行建築公共安全檢查申報之集合住宅，縣府將嚴格執行建築物的公共安全檢查，包括其應合乎防火避難相關規定、不得破壞防火區劃以及取得室內裝修合格證明等等，一旦具有公共安全疑慮時，花蓮縣政府將立即進行改善追蹤；針對縣內十層以上未達十六層具有高風險之建築物，花蓮縣政府將依建築物防火避難設施及設備安全標準檢查項目相關規定辦理公安與消防全面稽查及宣導，以維護建築物公共安全。

▲▼花蓮縣府相關單位前往地上十二層之老舊住商混合建築物「華爾街大樓」進行稽查。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

稽查人員針對大樓建築管理、公共安全及消防設備之管理觀念進行宣導。

此次聯合稽查為呼籲民眾居住環境安全刻不容緩，對於公共安全及消防設備的缺失，住戶之間應更加重視，並應以管理組織的力量與住戶們一同投入公共安全環境改善、設備的更新與維護，各大樓如有設備年久失修之情況，在尚未修復的過渡期，建議住戶可先自行加裝「住宅用火災警報器」，以確保最低的火災警報能力。
 

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