打羽球眼鏡霧茫茫！醫嗆「室內運動戴口罩」：一點意義都沒有

▲室內運動仍應戴口罩。（示意圖，非新聞當事人／記者屠惠剛攝）

記者許若茵／綜合報導

國內疫情穩定，指揮中心日前宣布，室外運動可不戴口罩，室內運動仍應戴口罩。但對此有醫師怒嗆「真的是一點意義都沒有」，認為疫情若會反撲，早在開放內用時就會引爆。

指揮中心17日宣布，室外從事運動時可免戴口罩，但室內仍應維持佩戴口罩，不過台北市立聯合醫院醫師陳昶宇昨在臉書貼文表示「打個羽球眼鏡都是霧，根本看不到球」，並貼出眼鏡起霧的照片。

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陳昶宇指出，綜觀全場，不論場上場邊，「多數人口罩不是戴在下巴就是嘴巴」，認為以台灣目前社區疫情情況，若疫情要反彈，早在開放餐廳內用時就會引爆，「根本不會因為現在室內運動沒戴好口罩而產生任何影響」。

文末陳昶宇更直言，「現在還在規定室內運動要戴口罩，真的是一點意義都沒有」。

▲現階段雖開放室外運動可不佩戴口罩，但室內運動尚未開放。（圖／記者周宸亘攝）

中國醫藥大學附設醫院副院長黃高彬日前接受《東森新媒體ETtoday》採訪時也提到，室內運動「理論上沒有理由叫大家戴口罩」，像是籃球、滑冰、太極拳等運動，因為速度快或是會保持距離，都可以不用戴口罩。他解釋，打籃球時活動力很強，會產生氣流，被感染機會相當低，不過若是觀眾坐在觀眾席，鄰座為不特定對象，就還是建議佩戴口罩。

黃高彬進一步解釋，室內運動是否需要佩戴口罩關鍵在於運動的活動力、是否能保持社交距離與活動對象，以跳舞來說就比較危險，因為兩人會抱在一起距離較近，就應佩戴口罩，若舞伴為親友，可不必佩戴，但若是舞女，因為是不特定對象，就不應脫口罩。

中華民國防疫協會理事長王任賢認為，戴口罩將成常態，即使疫苗覆蓋率衝高，他仍建議在室內戴著較安全，但不強制，戶外則不用戴。