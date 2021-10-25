甜蝦剝開狂流「詭異藍汁」！他嚇壞PO網…釣出老饕驚喊：是極品

▲有網友PO出「藍汁甜蝦」，引發熱議。（圖／翻攝自Facebook／爆系知識家，下同）

網搜小組／閔文昱報導

蝦子不僅營養豐富，味道也很鮮美，是很受大眾所喜歡的海鮮食品，不過近日有網友在臉書發文表示，買回來的甜蝦一剝開，體內竟充滿「藍色汁液」，甚至還流到餐盒底部，讓他頓時看傻了眼，詢問這「正常嗎？」引發熱烈討論。

一名網友昨（24日）在臉書社團「爆系知識家」分享照片顯示，一盒綜合生魚片的組合中，一隻剝開的甜蝦體內竟有著一整條藍色組織，蝦肉中還冒出許多藍色汁液，看似相當詭異，讓他嚇得趕緊尋問「生蝦剝開是藍色的正常嗎？感恩！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章一出，許多網友也紛紛幽默回應，「真有學問的蝦，滿腹墨水」、「我以為是牙膏」、「這蝦有點憂鬱」、「吃了會變身阿凡達」、「一定是吃到藍色眼淚」、「外星蝦」、「吃了你會變成藍色小精靈」、「因為他知道藍色是妳最愛的顏色」、「藍色小藥丸的原料」、「瞬間以為是假牙」、「不正常，全部給我，讓我來幫你消滅外來生物」。

其中，有老饕也揭露真正答案，「你這個是牡丹甜蝦，蝦膏本來就是藍色，蛋也是藍色～還有，角蝦蝦膏蝦蛋也是藍色的，正常」、「正常，蝦的血液是藍色的」、「藍血蝦，蝦中的極品」、「大多數的蝦子的血是血青素，裡面的銅離子與氧結合後會變青綠色的」、「正常，蝦血液中含有血藍蛋白，又稱血青素」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘