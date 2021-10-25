　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

甜蝦剝開狂流「詭異藍汁」！他嚇壞PO網…釣出老饕驚喊：是極品

▲有網友PO出「藍汁甜蝦」，引發熱議。（圖／翻攝自Facebook／爆系知識家）

▲有網友PO出「藍汁甜蝦」，引發熱議。（圖／翻攝自Facebook／爆系知識家，下同）

網搜小組／閔文昱報導

蝦子不僅營養豐富，味道也很鮮美，是很受大眾所喜歡的海鮮食品，不過近日有網友在臉書發文表示，買回來的甜蝦一剝開，體內竟充滿「藍色汁液」，甚至還流到餐盒底部，讓他頓時看傻了眼，詢問這「正常嗎？」引發熱烈討論。

一名網友昨（24日）在臉書社團「爆系知識家」分享照片顯示，一盒綜合生魚片的組合中，一隻剝開的甜蝦體內竟有著一整條藍色組織，蝦肉中還冒出許多藍色汁液，看似相當詭異，讓他嚇得趕緊尋問「生蝦剝開是藍色的正常嗎？感恩！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲詭異藍蝦。（圖／爆系知識家）

文章一出，許多網友也紛紛幽默回應，「真有學問的蝦，滿腹墨水」、「我以為是牙膏」、「這蝦有點憂鬱」、「吃了會變身阿凡達」、「一定是吃到藍色眼淚」、「外星蝦」、「吃了你會變成藍色小精靈」、「因為他知道藍色是妳最愛的顏色」、「藍色小藥丸的原料」、「瞬間以為是假牙」、「不正常，全部給我，讓我來幫你消滅外來生物」。

其中，有老饕也揭露真正答案，「你這個是牡丹甜蝦，蝦膏本來就是藍色，蛋也是藍色～還有，角蝦蝦膏蝦蛋也是藍色的，正常」、「正常，蝦的血液是藍色的」、「藍血蝦，蝦中的極品」、「大多數的蝦子的血是血青素，裡面的銅離子與氧結合後會變青綠色的」、「正常，蝦血液中含有血藍蛋白，又稱血青素」。

▲有網友PO出「藍汁甜蝦」，引發熱議。（圖／翻攝自Facebook／爆系知識家）

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►快搶！智慧型手機竟然才3690元

ET快訊
LINE傳SWAG片　吳夢夢告他！判決結果出爐
江俊翰突曬「低頭落淚」照　現況曝光
女星突宣布離婚　曾控「方媛是小三」介入她與郭富城
甜蝦剝開狂流「詭異藍汁」　釣出老饕驚喊：是極品
快訊／高雄一晚連2起火警！百坪大廠房燃燒火勢猛烈
男童打疫苗被採訪　「超奇特名字」讓他瞬間爆紅
快訊／屏東驚傳隨機攻擊「1死1重傷」　恐怖嫌無差別行兇

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

甜蝦剝開狂流「詭異藍汁」！他嚇壞PO網…釣出老饕驚喊：是極品

淡江大橋第二標工程完工　「八里端主線」今晚10點開放通車

外籍機師突猝逝！　機師工會籲：居檢期不派飛、每月給三天喘息

台北男陪妻待產確診「CT值高達37」　接觸者5人採檢結果出爐

世新資傳吹起《人造風向》　因應疫情畢業作品展現數位創意

高端庫存223萬劑！陳時中認「打不完」：不會再買500萬劑

強震一晃！9歲哥喊「妹妹過來」急衝肉身護妹　緊抱16秒惹噴淚

【英語多益通】Deepfake深偽技術被濫用　red flag有警訊的意思

日本人畫「台灣四季圖」！網一看全懂：真的秋不起來

國泰航空新購物平台搶攻「雙11」　網購賺哩數、精品下殺55折

坤達.柯佳嬿同框！歐漢聲直播狂飆6千人　被「神鵰俠侶」放閃...她甜回：你還沒看膩喔！

愛犬在美容店洗澡竟被公車撞死 飼主怒控：店員不送醫院還抽菸

Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔

土城女子遭陌生男士騎車尾隨！ 一路跟到住家樓梯間還「探頭看」

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

看醫生太緊張　刺刺哇哇大哭像嬰兒

鄭元暢曝賈靜雯「常喝茫」女兒習慣惹　自豪唱過小巨蛋..虧「妳那時...蓋好了嗎？」

女邊走邊滑手機被按喇叭爆口角 駕駛怒下車「持BB槍」恐嚇追趕

《智異山》開播收視開紅盤　全智賢凍齡「長得跟20年前一樣」

萌娃找奶水喝「狂吸吮爸爸胸部」 爹痛到表情猙獰...媽笑：體驗親餵

甜蝦剝開狂流「詭異藍汁」！他嚇壞PO網…釣出老饕驚喊：是極品

淡江大橋第二標工程完工　「八里端主線」今晚10點開放通車

外籍機師突猝逝！　機師工會籲：居檢期不派飛、每月給三天喘息

台北男陪妻待產確診「CT值高達37」　接觸者5人採檢結果出爐

世新資傳吹起《人造風向》　因應疫情畢業作品展現數位創意

高端庫存223萬劑！陳時中認「打不完」：不會再買500萬劑

強震一晃！9歲哥喊「妹妹過來」急衝肉身護妹　緊抱16秒惹噴淚

【英語多益通】Deepfake深偽技術被濫用　red flag有警訊的意思

日本人畫「台灣四季圖」！網一看全懂：真的秋不起來

國泰航空新購物平台搶攻「雙11」　網購賺哩數、精品下殺55折

擾台共機集中「西南空域」　港媒：情蒐和民航考量

網揭「6個變醜壞習慣」，常做小心毀容、看起來肥一圈！

成晉11局再見安！陳冠宇幸運一軍首勝　獅吞敗讓兄弟點燈

「外頭哈賽夢」是什麼歌？　小禎曝KTV「空耳字幕」笑翻：有準嗎

找尋下一位賈伯斯與蓋茲　台中啟動創新創業育苗平台

想買人生第1台檔車！他問「該直上黃牌嗎」 網：沒這條件最好不要

塔利班斬首「排球正妹」案情大逆轉　未婚夫家涉有重嫌

林右昌氣炸！還原4長基捷會議5共識　批柯文哲說謊

3款高CP值底妝新品！Za光圈氣墊一拍奶油肌　#生吐司粉撲可愛又萬用

吳夢夢告贏嘉義男！LINE傳SWAG片被判刑　法官：色情片也有著作權

峮峮「6秒上下晃動」應援片瘋傳！　網愛了：看30次正常嗎

生活熱門新聞

本土+2！雙北各1例「Ct值曝光」　境外6例自3國入境

吳寶春舉國旗領獎　管碧玲17字掀熱議

抖10秒！今晨連2震　南部人驚：超大！先上下再左右

餐被打翻卻要付錢！呱吉怒轟...下秒愧疚了

在丟丟妹直播抽中電視！她慘被盜刷

23歲↑10:00開搶BNT　莫德納全開放

軍中販賣機霸主！網狂推神級飲品

101「超搖擺」業者回阻尼器狀態

最年輕個案！15歲女打BNT體育課休克亡　疫苗接種新增7死

3分鐘就預約到！他嗨喊「我還挑診所」曝1技巧不會卡

女醫院叫飲料　外送員嗆：在太平間等

手搖飲店1現象狂湧　網爆尷尬：不想買了

高端庫存223萬劑！陳時中認「打不完」：不會再買500萬劑

施打BNT一週　女大生出現「2嚴重副作用」嚇哭！

更多熱門

相關新聞

台灣發財車全漆藍色原因曝！內行人揭4點

台灣發財車全漆藍色原因曝！內行人揭4點

台灣的大街小巷中，時常會看到藍色發財車四處穿梭，不知不覺中也變成一種台灣特色，不過有網友就好奇，為什麼發財車通常都是藍色的？其他顏色幾乎沒看過，引發不少討論。對此，有內行人就出面解釋，點出發財車「非藍不可」的原因。

iPhone 13搶手幾乎完售！「2色」最不受歡迎

iPhone 13搶手幾乎完售！「2色」最不受歡迎

Rosé六秘訣打造時髦藍色方程式

Rosé六秘訣打造時髦藍色方程式

「藍天雲朵奶霜」小鸚鵡色彩仙氣

「藍天雲朵奶霜」小鸚鵡色彩仙氣

PANTONE公布2020年度代表色！

PANTONE公布2020年度代表色！

關鍵字：

藍色甜蝦牡丹蝦藍色汁液

讀者迴響

熱門新聞

全家吃媽媽煮的咖哩　中毒2死3命危

印度神童又說中！它「滿血復活」

新員工到職主動加班到半夜　隔天公司癱瘓了

瑤瑤打BNT曝「專業穿搭」　護理師看了都認證

鄧佳華給媽媽「孝親費金額曝」！

蕾菈親爆「跟酷炫在一起過」　穿超辣戰袍提分手！

獨／陳修將女友死前「4段音檔」曝光

本土+2！雙北各1例「Ct值曝光」　境外6例自3國入境

吳寶春舉國旗領獎　管碧玲17字掀熱議

婆婆衝到娘家罵人！驚覺車子房子「全媳婦買的」

《康熙來了》郭鑫赴陸發展暴瘦：生為中國人很驕傲

阮經天《艋舺》是同性戀「細節曝光」

抖10秒！今晨連2震　南部人驚：超大！先上下再左右

台中街頭驚見「超辣豹紋妹」！

餐被打翻卻要付錢！呱吉怒轟...下秒愧疚了

更多

最夯影音

更多
坤達.柯佳嬿同框！歐漢聲直播狂飆6千人　被「神鵰俠侶」放閃...她甜回：你還沒看膩喔！

坤達.柯佳嬿同框！歐漢聲直播狂飆6千人　被「神鵰俠侶」放閃...她甜回：你還沒看膩喔！
愛犬在美容店洗澡竟被公車撞死 飼主怒控：店員不送醫院還抽菸

愛犬在美容店洗澡竟被公車撞死 飼主怒控：店員不送醫院還抽菸

Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔

Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔

土城女子遭陌生男士騎車尾隨！ 一路跟到住家樓梯間還「探頭看」

土城女子遭陌生男士騎車尾隨！ 一路跟到住家樓梯間還「探頭看」

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面