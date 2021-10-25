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襲胸孕婦還誇「真的有變大耶」　推拿師辯：沒喊停止還預約下次

▲▼孕婦,流產,懷孕。（圖／翻攝自PIXABAY）

▲孕婦到北市中山區進行推拿整復服務，卻遭師傅以右手掌蓋住乳房位置性騷擾得逞。（示意圖／翻攝自PIXABAY）

記者黃宥寧／台北報導

北市孕婦到中山區某傷骨科進行推拿整復服務，進診間後葉姓整復師，就對著她說「最近胸部好像有變大」，整復過程，葉師竟伸右手從後方觸摸孕婦右胸部，導致她嚇壞徒手拍打「這行為非常不禮貌，也不是整復內容」，回家後孕婦崩潰大哭，向丈夫、友人提及被騷擾的事，決定提告。台北地方法院依違反性騷擾將葉男判刑4月，得易科罰金。

婉玉（化名）去年9月16日上午，到傷骨科進行推拿整復，葉師一見到她就說「最近胸部好像有變大」，婉玉則表示因為是懷孕的關係，過程還告訴她懷孕禁忌，例如不要用剪刀等等的，還貼心告訴她「孕婦不宜按摩肩頸」，沒想到葉師卻用右手掌覆蓋在她乳房的位置，婉玉以左手去拍打葉師的手，跟他說「我覺得這樣很沒禮貌」，沒想到葉竟回覆我說「真的有變大耶」，導致她既生氣又害怕，情緒很亂。

▼孕婦進行整骨卻遭整復師伸鹹豬手摸胸。（圖／pixabay）

▲▼馬殺雞,按摩,推拿,spa,整骨。（圖／pixabay）

葉男開庭時矢口否認有騷擾並辯稱「婉玉當天說胸部腫脹」，所以他才以大拇指按她的右邊鎖骨旁的大胸肌部位，葉的辯護人則辯稱：婉玉供述有諸多與事實、論理法則不符，顯非合理的被害人，況且被告從事推拿整復工作近30年，皆無任何糾紛或控訴，如告訴人表示有讓她不舒服，理應在第一次發生時大聲喝止或要求停止推拿行為，但未有此舉動，更在推拿結束後，預約下周推拿服務，且告訴人在歷時近1年的推拿期間，對於被告的推拿行為皆未曾表示有任何不適，並持續前來，卻突然在被告拒絕再以保健食品抵付推拿費用後，指控性騷擾，告訴人應該是心生不滿，挾怨報復。

同院另名推拿曾姓師傅出庭證述表示，不管有無懷孕都不能推拿胸口的部位，因為會被人說性騷擾，鎖骨也要問客人之後才可以按，客人不同意就不能按等語；婉玉案發後，因情緒低落、呼吸急促，前往醫院就診，經診斷有疑似急性壓力反應，並由醫師開立藥物改善心悸症狀等。

合議庭認，婉玉從頭到尾都沒有提及任何賠償，難認是因與葉男間金錢糾紛而挾怨報復，勘驗證人證詞、病歷單，認葉男欠缺尊重女性自主權之觀念，乘婉玉不及抗拒之際，伸手碰觸胸部，並觸及乳房，導致婉玉內心留下難以抹滅之陰影，所為實不可取；且犯後毫無反省之意，猶飾詞否認，態度難謂良好，考量迄今未獲得婉玉諒解，依違反性騷擾法判刑4月，可易科罰金。

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