　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

死亡競速！賽車失控「衝向觀眾」2童喪命8人受傷　恐怖現場曝

▲▼ 德州一場賽車比賽發生死亡意外。（圖／翻攝自Twitter）

▲ 德州一場賽車比賽發生死亡意外。（圖／翻攝自Twitter）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國德州克爾郡23日舉行一場賽車比賽，許多民眾都在觀眾席一起享受競速的刺激，未料一輛賽車不明原因失控，偏離賽道衝向觀眾，造成2名兒童死亡及8人受傷的悲劇。

《美聯社》報導，「機場賽車大戰」（Airport Race Wars 2）23日下午於克爾郡機場（Kerrville-Kerr County Airport）舉行，總獎金超過8000美元（約新台幣22萬元），賽車手在跑道上激烈競爭，現場也聚集數千群眾，沒想到發生死亡意外。

當地警方在記者會上說明，其中一名賽車手失去控制，衝出跑道，撞向停放在一旁的車輛，並撞倒觀賽的觀眾，導致一名6歲男童及一名8歲男童喪命。傷者分送多家醫院，包括一名傷重危急的46歲婦女、一名狀況不明的26歲男子，其餘多無生命危險。另有一名4歲男童及一名3個月大的女嬰送醫接受預防性檢查，以防萬一。

根據當時在現場的記者阿梅斯托伊（Louis Amestoy）說法，這場競賽吸引3500多人，裝滿水的塑膠路障被排列在賽道周圍，但終點與觀眾之間並無足夠的保護措施。

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►為什麼這鍋子煮飯很快而且不用洗！

ET快訊
龍頭掉落！強震一殯下磚塊雨　他差10秒被砸中
快訊／連震2次！花蓮錐麓古道「1女遭落石砸中」
強震來襲「這樣保小命」超重要！　避難守則一次看
全台狂搖！1縣市「幾乎沒有大地震」　網：幸福城市
Ella遇強震信義威秀「天花板掉下來」！　聽見巨響嚇瘋
LIVE／6.5強震全台嚇壞！氣象局最新說明
6.5強震！礁溪溫泉飯店超大招牌砸落　碎片散一地
6.5大地震！中國1地區也在搖　當地人嚇：腿離地了
地震前出現「超大聲地鳴」！　網喊：像龍在吼
6.5今年最強地震　氣象局曝原因
蘇花改大地震畫面曝！　她崩潰「方向盤握不住」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

食肉性病蔓延英國！一連結GG被侵蝕見肉炸黃膿　他整根爛掉全切了

百萬年薪徵洗碗工！溫哥華餐飲業缺人手　發獎金想挽回斷尾員工

死亡競速！賽車失控「衝向觀眾」2童喪命8人受傷　恐怖現場曝

「最吝嗇億萬富豪」排行榜出爐！貝佐斯、馬斯克入圍...捐不到1%

口交太刺激！他嗨到最高點「瞬間昏死」　愛妻抬頭崩潰：我害的

女辣模自爆「性冷感」　邀老公找嫩妹3P！大方讚：夫妻關係更和諧

忌妒試射火箭？北韓嘲笑南韓軍隊是「紙貓」：無家可歸的烏合之眾

她曬「超豪華鑽戒」開心宣布訂婚　網見1亮點狂問：確定要結？

地板砸壞驚見百年情書　禁忌之戀曝光！男痴愛人妻：想在午夜見妳

拍照總覺得「左臉」比較好看？　醫師揭原因：不是真的

嬤推娃娃車帶孫過街...下秒遭撞飛　員警急叫救護！駕駛慌喊：怎麼辦

Makiyo突拋「退出演藝圈」震撼彈！　 3副業只花1年晉升「月入60萬CEO」

132萬網紅患淋巴癌！淚訴：手口都潰爛　 消失7個月「頂憔悴凹臉現身」

陸嬰兒坐學步車「跌落家門前樓梯」　差1秒摔頭！勇母用掃把驚險救援

不滿被收20元！罵收費員「被車撞死」　屏東婦人涉公然侮辱...遭判賠5千元

可以防身！戰鬥民族俄羅斯麵包 硬到敲碎磚頭...網：多功能武器

保羅沃克22歲愛女結婚了！　馮迪索「婚禮代父職」牽手入場

Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔

蕭敬騰日料店遭Toyz攻擊「他沒資格跟我說話」　談網路霸凌「都是一些泡沫」：認真就輸了！

柯佳嬿《無神》迷人反派嚇《想見你》小黃雨萱　變身「滿臉皺紋、頭髮斑白」算命老婦人

食肉性病蔓延英國！一連結GG被侵蝕見肉炸黃膿　他整根爛掉全切了

百萬年薪徵洗碗工！溫哥華餐飲業缺人手　發獎金想挽回斷尾員工

死亡競速！賽車失控「衝向觀眾」2童喪命8人受傷　恐怖現場曝

「最吝嗇億萬富豪」排行榜出爐！貝佐斯、馬斯克入圍...捐不到1%

口交太刺激！他嗨到最高點「瞬間昏死」　愛妻抬頭崩潰：我害的

女辣模自爆「性冷感」　邀老公找嫩妹3P！大方讚：夫妻關係更和諧

忌妒試射火箭？北韓嘲笑南韓軍隊是「紙貓」：無家可歸的烏合之眾

她曬「超豪華鑽戒」開心宣布訂婚　網見1亮點狂問：確定要結？

地板砸壞驚見百年情書　禁忌之戀曝光！男痴愛人妻：想在午夜見妳

拍照總覺得「左臉」比較好看？　醫師揭原因：不是真的

6.5強震搭電梯！「上下左右劇烈撞擊」　她驚恐逃生：上次這麼害怕是921

禍首找到了！員林公所辦活動　「一條藍彩帶」害633戶停電

地震晃超大「媽急喊毛孩名」　比熊淡定躲桌下探頭：找我嗎？

食肉性病蔓延英國！一連結GG被侵蝕見肉炸黃膿　他整根爛掉全切了

批蔡英文城中城公祭快閃冷血　羅智強：台灣人民縱容民進黨！

地震搖很大！蘇花公路落石砸中自小客車　駕駛逃過一劫

國道驚魂！大貨車木塊噴飛命中轎車擋風玻璃...駕駛求行車紀錄

國家級鬧鐘大響！鄉民最擔心「警報受害者」是他：求心理陰影面積

台中街頭驚見「超辣豹紋妹」！狂露S曲線　一轉正面「是百萬網紅」

龍頭掉落！強震台北殯儀館下磚塊雨　議員助理差10秒被砸中

老闆抗疫情放大絕！「比基尼辣妹」芭樂擺胸前…網鼻血狂噴：吃芭樂降降火

國際熱門新聞

警尋網紅尪　找到9遺體和整袋屍塊

影片瘋傳！　拜登上節目突現19秒「詭異姿勢」

愛妻吞吐太刺激！他嗨到高點昏死

顧客要求薯條現炸　麥當勞員工怒丟熱油回鍋5秒：奧客

土國總統指示　驅逐美國等10國大使

俄國病歿連5天破紀錄　德國7天發病率創5月來新高

搶匪遇「美軍陸戰隊」糗遭1秒奪槍壓制

土耳其一口氣宣布：驅逐西方10國大使

世界首富竟是動漫宅！馬斯克推7部神作

「今天本該慶祝26歲生日」！東奧長跑女將下葬

網紅遭勒斃　警：找到未婚夫腐屍

肥宅男友胖到GG看不見　網狂勸分

女辣模自爆性冷感！大方邀老公3P：夫妻關係更和諧

408kg男不能做愛崩潰　活活吃到死

更多熱門

相關新聞

貝佐斯、馬斯克入圍「最吝嗇億萬富豪」！

貝佐斯、馬斯克入圍「最吝嗇億萬富豪」！

在富比士所公佈的400位富豪榜中，身為美國前2大億萬富豪的亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）、特斯拉創辦人兼行政總裁馬斯克（Elon Musk）雙雙入列，兩人長期以來在誰更富有、誰更愛打官司等問題上爭論不休，然而他們與其他億萬富豪一樣互相爭奪最不受歡迎的頭銜，那就是入圍富比士的「全球最吝嗇億萬富豪榜」。

女辣模自爆性冷感！大方邀老公3P：夫妻關係更和諧

女辣模自爆性冷感！大方邀老公3P：夫妻關係更和諧

拍照總覺得左臉較好看　醫揭原因

拍照總覺得左臉較好看　醫揭原因

美台工作會議　討論擴大台灣國際參與

美台工作會議　討論擴大台灣國際參與

拜登表態捍衛台灣！美國戰略模糊→清晰

拜登表態捍衛台灣！美國戰略模糊→清晰

關鍵字：

賽車北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

「好想你的懶O」陳修將殺女友　疑死者玩火自焚

警尋網紅尪　找到9遺體和整袋屍塊

Gino竟是幕後金主「按摩店連開19家」

吳宗憲《玩很大》痛哭！坤達聽到「他的歌」落淚

女子短裙黑絲校門擺拍接小孩 佛媛、病媛後陸再現「幼兒媛」

媽半夜被汪吵醒！驚見小兒子斷氣

小鐘脫口「睡過林莎」！她害羞認了：交換過唾液

不再是好朋友了！切割孫協志　夏宇童開酸「現在是普通朋友」

快訊／13：11規模6.5地震！　最大震度4級

陳修將迷小三棄癌兒　死者疑設桃花局動機曝

無碼AV真相曝光　網崩潰：被騙10幾年

玩狼人殺一半羊水破了　資生堂千金報喜生雙胞胎

快訊／連2大震！新莊「高空搖臂」瞬間折彎

快訊／地震規模6.5　最大震度4級

7大加碼券幸運號出爐　17組名單爽拿2種券

更多

最夯影音

更多
嬤推娃娃車帶孫過街...下秒遭撞飛　員警急叫救護！駕駛慌喊：怎麼辦

嬤推娃娃車帶孫過街...下秒遭撞飛　員警急叫救護！駕駛慌喊：怎麼辦
Makiyo突拋「退出演藝圈」震撼彈！　 3副業只花1年晉升「月入60萬CEO」

Makiyo突拋「退出演藝圈」震撼彈！　 3副業只花1年晉升「月入60萬CEO」

132萬網紅患淋巴癌！淚訴：手口都潰爛　 消失7個月「頂憔悴凹臉現身」

132萬網紅患淋巴癌！淚訴：手口都潰爛　 消失7個月「頂憔悴凹臉現身」

陸嬰兒坐學步車「跌落家門前樓梯」　差1秒摔頭！勇母用掃把驚險救援

陸嬰兒坐學步車「跌落家門前樓梯」　差1秒摔頭！勇母用掃把驚險救援

不滿被收20元！罵收費員「被車撞死」　屏東婦人涉公然侮辱...遭判賠5千元

不滿被收20元！罵收費員「被車撞死」　屏東婦人涉公然侮辱...遭判賠5千元

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面