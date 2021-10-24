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拜登「罕見表態」捍衛台灣　美國戰略模糊政策有望轉清晰！

▲▼拜登。（圖／路透）

▲美國總統拜登數度暗示將捍衛台灣。（圖／路透）

文／中央社

美國總統拜登近日公開表示台灣若遭到中國攻擊將提供防衛，引來美國對台政策是否調整的關注。儘管行政部門澄清政策不變，但拜登數度暗示美國會捍衛台灣，顯示這位美軍最高統帥心中自有想法。

拜登（Joe Biden）21日晚間出席美國有線電視新聞網（CNN）節目被問及美國是否會防衛台灣時，給予肯定的答覆表示，「會的，我們對此有承諾」（Yes, we have a commitment to do that.）。

此話一出立即引來外界關注，質疑美國是否將調整對台政策從長期以來的「戰略模糊」（Strategic Ambiguity）走向「戰略清晰」（Strategic Clarity）。

過去40多年來，美國對台一直採取「戰略模糊」政策，亦即不明確表態是否會在中國侵犯的情況下，採取保衛台灣的軍事行動。

但隨著前美國總統川普（Donald Trump）後期美中關係逐漸惡化，以及共軍頻繁侵擾台灣防空識別區（ADIZ），升高台海安全威脅，過去一年多來，呼籲美國政府拋棄戰略模糊，改採「戰略清晰」的聲量日益增強。

拜登21日晚間罕見對台防衛明確表態後，白宮立刻澄清美方對台政策不變，拜登的談話也未顯示有要調整政策的意圖。

翌日，從白宮、國務院到國防部也對外說明美國基於台灣關係法、美中三公報與六項保證的「一個中國」政策不變。美台防務關係以台灣關係法為指引，協助台灣維持自我防衛，並視任何非和平方式決定台灣前途行為是對西太平洋和平與安全的威脅。

言下之意，行政部門認為拜登所謂的「防衛台灣」是協助台灣維持自我防衛能力，而非軍事干預。美方仍將維持一貫的「戰略模糊」立場。

對台戰略模糊政策是美國歷來政府採取的立場，拜登政府也不例外。美國印太政策協調員康貝爾（Kurt Campbell）5月初出席一場論壇被問及此事時曾說：「所謂戰略清晰，會有一些重大不利。」

▲▼拜登,習近平。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統拜登（左）與大陸國家主席習近平（右）。（圖／達志影像／美聯社）

美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）4月底出席聯邦參議院軍事委員會聽證會時表示，若美國從戰略模糊轉為明確表態願意對台海突發事件進行干預，中國會認為這是「嚴重破壞穩定」（deeply destabilizing）。而這將使中國更堅信美國決意壓制中國崛起，包括透過軍事力量，可能會導致北京在全球積極破壞美國在全球利益。

儘管行政部門主張維持戰略模糊政策，也為拜登說法作出澄清，但這不是拜登首次暗示美方會協防台灣。

他在8月接受美國廣播公司新聞網（ABC News）訪問，被問到美軍撤離阿富汗的混亂所造成的影響以及中國媒體趁機奉勸台灣別指望美國協防、美國並不可靠等問題時，也曾有類似回覆。

當時拜登回答，台灣、南韓及北大西洋公約組織（NATO）的情況與阿富汗有根本上的差異。他說：「我方已對（北約創立條約）第5條做出神聖承諾，若任何人侵略或對我們北約盟友採取行動，我方會做出回應，對日本、南韓和台灣也一樣。這根本（與阿富汗）無法比較。」拜登此言被解讀為台灣若遭攻擊，美國會捍衛台灣。

10月初中共軍機頻繁擾台，拜登被問到對此的看法時也曾表示，他和中國國家主席習近平曾在通話中確認雙方同意遵守台灣協議（Taiwan agreement），習近平「除了遵守協議外，不應該做任何事」。

不過，和21日一樣，白宮與國務院都對拜登這兩次談話做出政策不變的澄清，也重申基於台灣關係法下的對台承諾。

美國對台政策或許仍將維持戰略模糊，但美國元首與三軍統帥屢屢在即時對答中脫口給出相對清晰的答覆，意味著至少在這位總統心中，對台動武是不能接受的行為，美國必將有所行動。這項訊息相信北京應該也會接收到。

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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