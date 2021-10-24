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李雲迪「賣春女影片」38元售賣　觀看她爆乳彈鋼琴…本尊身分曝光

▲▼不法分子公開售賣宣稱李雲迪嫖娼女主角照片影片。（圖／翻攝自微博）

▲較為熱門的「女方彈鋼琴」影片，當中的女子實為南韓人。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸鋼琴家李雲迪涉嫖娼被警方行政拘留一事持續發酵，甚至引來不法分子藉機行騙，公開售賣聲稱是女方當事人照片、影片。據陸媒報導，較為熱門的「女方彈鋼琴」影片，當中的女子實為南韓人。此外，有一名女網友投訴，遭人盜用照片，她並不認識李雲迪，也不會以「賣淫」來湊熱鬧。

根據北京市公安局朝陽分局此前的通報稱，朝陽公安分局接群眾舉報稱，有人在朝陽某小區賣淫嫖娼。對此，警方依法開展調查，將賣淫違法人員陳某卉（女，29歲），嫖娼違法人員李某迪（男，39歲）查獲。經審查，上述人員對違法事實供認不諱，目前均已被朝陽公安分局依法行政拘留。

據《正觀新聞》報導，在部分網路平台上，有人公開售賣自稱是事件中女方陳某卉的照片和影片。此類售賣行為的途徑非常隱蔽，網友在網路平台上發帖，自稱有相關的影片或照片，並在帖子的評論區留下連結。

▲▼不法分子公開售賣宣稱李雲迪嫖娼女主角照片影片。（圖／翻攝自微博）

▲陳姓女網友也發文控訴自己照片被盜用。（圖／翻攝自微博）

嘗試點擊連結後，就會見到個QR Code支付頁面，要求向指定的帳戶支付8.88元人民幣（約新台幣38.68元）。付款後會進入一個專屬群組，群主提示成員觀看群內公告，公告上有前另一個網站的連結。

該網站可供下載大量照片、影片，其中不少涉有色情、暴露成份。網站內有一段一名女子彈鋼琴的影片，聲稱就是事件中女方陳某卉。但經檢索發現，該影片最早是在一個Youtube上發布，彈鋼琴的女子實為南韓人。

此外，一名陳姓女網友在微博上發文控訴，自己的照片被人盜用，宣稱她就是「女主角」。陳姓女網友強調，並不認識李雲迪，也不會以「賣淫」來湊熱鬧，她只是一名網店的店主。

北京市康達律師事務所律師韓驍受時訪稱，借機銷售淫穢色情的照片、影片，已經違反《治安管理處罰法》和《刑法》的相關規定，觸犯販賣、傳播淫穢物品牟利罪及傳播淫穢物品罪。如果網友購買、傳播亦可能面臨拘留及罰款，甚至要負上刑事責任。

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