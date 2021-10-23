長榮大學楊四海董事長追思告別禮拜　蔡英文總統頒發褒揚令

▲長榮大學董事長楊四海享耆壽87歲，23日舉辦追思告別禮拜，總統蔡英文、行政院院長蘇貞昌出席弔唁，蔡英文總統親自頒發褒揚令。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

長榮大學董事長楊四海律師於10月16日安息主懷，享耆壽87歲，家屬於23日下午2時於屏東縣棒球場前廣場舉辦追思告別禮拜，總統蔡英文、行政院院長蘇貞昌出席弔唁，蔡英文總統親自頒發褒揚令。

蔡英文總統推崇楊四海在董事長任內配合公共建設，推動環境教育，提升學校國際能見度，積極發揮大學社會責任影響力，實為教育界楷模。長榮大學預計於11月1日早上10時於演藝廳舉辦楊董事長追思紀念音樂禮拜，緬懷他對師生的愛護及學校的貢獻。

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長榮大學指出，楊四海董事長畢業於國立台灣大學法律系，自1981年開業律師迄今計40年。曾擔任國民大會代表及國策顧問，致力推動台灣民主，用法律專業及熱忱為正義發聲。自2003年起服務於長榮大學董事會，期間歷任顧問、董事，並自2006年接任董事長迄今共16年。

楊四海董事長在其任內協助推動「台鐵沙崙支線計畫」，為配合公共建設，將越過校區之工程用地完成地上權設定予交通部台灣鐵路管理局。近年來，為使學校辦學更具競爭力，楊董事長親力親為帶領該校落實環境教育、推動國際化、承擔社會責任等。

長榮大學校長李泳龍表示，楊董事長是一位虔誠基督徒，同時也是一位律師、政治家以及教育家，十六年來熱心支持學校以基督精神辦學，一路陪伴長榮大學，為主做工，是本校不可缺少的基督信仰前輩。他常常叮嚀教職員應盡心、盡性、盡力投入對學生的關懷，以及對弱勢學生的照顧。楊董事長時刻以長榮大學校務發展為念，即便年事已高，參與學校活動不遺餘力，見證學校每個階段的成長。未來，將秉持他愛校愛學生的精神，傳承他奉獻教育的使命，朝向國際化基督教大學邁進。