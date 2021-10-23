不斷更新／3Q罷免案！同意票數突破7萬　距罷免門檻只差3千票

▲陳柏惟前往投票所投票。（圖／記者游瓊華攝）

記者陳韻如／台中報導

台灣基進黨籍立委陳柏惟罷免案於今（23）日上午8時許開始正式投票，根據台中市選委會公布資料，陳柏惟原本選區「第二選區」投票人數總計29萬4976人，若欲通過罷免門檻，同意票數需達總人數的25%，也就是7萬3744張「同意票」，且票數須高於「不同意票」，罷免案方能成立。稍早投票結束，正式進入開票作業，《東森新媒體ETtoday》將為您不斷更新即時票數。

17：16，同意罷免票70021票，不同意罷免票65581票。

17：14，同意罷免票69593票，不同意罷免票65185票。

17：08，同意罷免票62433票，不同意罷免票58799票。

17：05，同意罷免票60737票，不同意罷免票57118票。

17：00，同意罷免票55150票，不同意罷免票51299票。

16：59，同意罷免票51643票，不同意罷免票48695票。

16：55，同意罷免票46439票(超過門檻一半)，不同意罷免票43645票。

16：53，同意罷免票35556票，不同意罷免票32997票。

16：50，同意罷免票30682票，不同意罷免票28193票。

16：45，同意罷免票17545票，不同意罷免票16394票。

16：41，同意罷免票9889票，不同意罷免票8466票。

16：38，同意罷免票5562票，不同意罷免票4841票。

16：33，同意罷免票1268票，不同意罷免票1087票。

16：17，同意罷免票165票，不同意罷免票155票。

▲陳柏惟罷免案同意票數持續領先，挺Ｑ總部氣氛低迷。（圖／攝影中心）

▲陳柏惟罷免案投票所。（圖／記者游瓊華攝）

當前票數為相關電視台、刪Q總部之計票資訊，實際開票結果以台中市選委會為準。