不讓虎豹潭事件重演　侯友宜下令：全面檢視山林水域安全區

記者楊蕓／新北報導

新北市雙溪區虎豹潭日前因大雨溪水暴漲，遊客行走「梳子壩」時發生意外遭洪水沖走，釀6人死亡，而梳子壩是否限制通行也引發討論。新北市長侯友宜22日表示，已召集各局處全面檢視山林、水域的安全區塊，未來會立標誌提醒涉水的民眾留意環境變化，並將全面加強水域安全教育。

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）



侯友宜說明，虎豹潭搜救任務昨晚告一段落，今天早上立即與民政、水利、農業、觀旅、消防等各局處，就新北境內山林、水域的安全區塊做全面檢視，並以敬畏山林水域的自然觀念思考，有些已經不合時宜的會去調整，最重要的是要對大自然保持敬畏才能親近山林，讓登山健行更安全。

侯友宜表示，有些雖然暫時封閉，若可以解除就會解除，並立上標誌讓民眾注意周遭環境變化，包括若上游山區烏雲密佈時就要趕快離開水域，以及溪水混濁變色、浮木樹枝漂流而下、水流速度加快、大量水流而下等，提醒有需要涉水的民眾要因應氣候的變化調整。

侯友宜強調，校園水域安全教育宣導也是重點，孩子們不太了解環境變化的快速，未來針對水域安全及山林環境教育都要多加著墨，已責成教育局規劃。

至於業者責任的部分，侯友宜說，在水域、山林安全上，都有和業者再三提醒，「業者必須負有公共安全的管理責任」，立定若時雨量超過30毫米以上，就要趕快通知管理區域的遊客立即上岸，其他如水域警戒值達到一定程度要做到提醒及安全把關，這些本來就是業者該負的責任，消防局、區公所會不斷要求業者，有賴業者全力配合。