想買洋芋片被拒！男童「3句話」讓媽甘心掏錢　網全跪了：超撩

▲被媽媽拒絕後，男童不但沒有哭鬧，反而還成功讓媽媽買餅乾。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

實習記者林郁婷／綜合報導

孩子是父母的前世情人，雖然有時哭閙讓人真想大叫閉嘴，不過絕大多時候他們的童言童語，會讓人直接融化。歷史老師李天豪就分享表示，近日他在便利商店聽到一名男童和媽媽之間有趣的對話，小男童想要買洋芋片被拒絕，本來想男童會哭鬧，沒想到男童脫口說了3句話，秒讓媽媽心甘情願掏錢買了5包洋芋片。文章PO出引發網友熱議。

李天豪老師在臉書分享，21日他到在便利商店買飲料時，聽到旁邊零食區一對母子的對話，當時男童對媽媽說「我可以買洋芋片嗎？」媽媽語帶威脅遭回答，「不可以，你這麼任性，媽媽會不喜歡你噢。」

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原本以為男童會哭鬧，想不到男童卻展現「暖男」一面，秒回應媽媽說「沒關係啊，我喜歡妳啊！不管妳喜不喜歡我，我都會一直喜歡妳！」李天豪透露，最後這位媽媽拿了5包洋芋片到櫃檯結帳。

文章曝光後，不到1天就有逾5000人按讚，超過2800則分享，網友紛紛留言大讚，「這小孩不得了，以後有交不完的女友了XD」、「撩自己媽媽」、「天生自帶滿點把妹技能」、「每個小孩都這樣我才不相信什麼少子女化」、「這種小可愛非常值得十年養成計畫啊」、「女人用來哄的，老女人也是」、「這作品名稱是不是可以放什麼...『首席男公關重生當小孩這檔事』」、「這孩子前世是糖精吧」。