捐款雪崩式滑落超過3成！求助人激增5倍　公益團體疫情下生存戰

▲公益團體捐款受到疫情衝擊下滑，但救助對象激增，疫情趨緩後目前捐款尚未回溫。（圖左／兒福聯盟；圖右／財團法人流浪動物之家基金會）

記者林育綾／綜合報導

今年本土疫情爆發後，除了各行業受衝擊，許多社福及公益團體的捐款也「雪崩式下滑」3到5成左右，而求助對象和需求卻激增。家扶基金會有近9000戶的扶助家庭受影響，目前尚有2千萬缺口；而台灣世界展望會也透露，疫情後求助的個案比起往年「增加約5倍」；國內許多動物福利團體也說，雖然疫情趨緩，捐款卻還沒回溫。

家扶基金會

▲家扶基金會「無窮世代」計畫，目前尚有2千萬缺口。（圖／翻攝家扶基金會官網）

家扶基金會長期以來透過募款，提供弱勢兒少急難救助、獎助學金，但今年中疫情發生後，整體捐款仍往下滑，尤其急難救助、獎助學金較去年同期下降約33%；特別是實體捐款通路，現金捐款下滑將近5成（約-48.9%）。雖然數位捐款在5月至9月期間，較去年同期增加72.9%，仍遙不及因應實體捐款下降。

目前家扶基金會的扶助家庭中，有64.8%為單親、11.19%為隔代照顧背景；家庭主要生計者17.0%為臨時工、20.3%為服務業，皆為受疫情衝擊的首要族群，且扶助家庭61.5%每月平均工作收入未達2.5萬，抵禦風險能力相當有限。經統計至9月底，已有近9000戶家庭因疫情影響生計，包括收入減少、無薪假、停業等。

家扶在三級協助募集近3000台平板和筆電，協助兒少在家停課不停學、縮短疫情所帶來的學習落差。雖然疫情從三級警戒至今趨緩穩定，全面復甦尚待觀察，但弱勢兒少的成長與學習卻不容等待，缺口持續增加，亟待各界關懷補足。如希望幫助弱勢家庭共度困境，可捐款支持家扶「無窮世代」計畫，目前尚有「2千萬缺口」，五倍券紙本或數位也都能做公益。

兒福聯盟

兒童福利聯盟長期幫助偏鄉、弱勢、逆境兒童，包括在課輔上的協助。兒盟資源發展處陳雅惠表示，疫情衝擊以來影響十分大，尤其單筆捐款降了3成左右，定期定額捐款則下滑1成，企業合作也變得比較少；而目前每個月捐款與上個月相較，也平均下滑約5%。

陳雅惠說明，兒盟累積很多長期的定期捐款者，相當幸運；不過疫情期間除了捐款受影響，整體支出也較高。另外像是實體義賣活動取消很多，也受到衝擊。像是每年中旬都會義賣愛心T恤，過去每年可賣出3萬多件，是重要的資金來源；但今年5月與知名餐廳合作，因為疫情爆發後餐廳禁止內用，到現在還有庫存約「1萬多件」還沒賣出。

▲兒福聯盟今年邀請陳昊森代言，義賣愛心T恤，但疫情影響還有庫存1萬多件尚未賣出。（圖／兒福聯盟提供）



她提到，逆境家庭原本就比較弱勢，像是有不少家長原先在夜市或飯店做臨時工等，疫情期間工作機會減少，求助情況也增加。現在疫情雖平緩，但長期看還是有壓力，尤其往年到了年底都是募款旺季，盼望實體活動不受影響。今年也預計與跟中信合作「點燃生命之火」計畫，邀民眾當偏鄉學童的愛心聖誕老人。

最近五倍券發放，不過兒盟透露，目前只有收到零星的紙本五倍券捐款，大約5到6人左右；而去年 三倍券是在使用期限快到期之後，才湧入一波捐款，因此她期望「大眾今年可以及早規劃如何用券，也歡迎以數位、紙本五倍券捐款」。

勵馨基金會

勵馨基金會長期協助弱勢婦女和兒少，也推廣預防及消弭性侵害、性剝削及家庭暴力對婦女與兒少的傷害。今年5月疫情發生以來，個人捐款下降約20%；而固定捐款部分，也因為先前傳出有詐騙集團取得其他公益團體的捐款人個資，進行詐騙，受到了波及。勵馨副執行長王怡雯說明，勵馨雖然未使用該平台，但也有捐款人顧慮，降低續捐意願，減少了大約5%。

今年因為疫情，許多實體募款活動轉為線上，受到不小影響。加上勵馨在各地有「愛馨物資分享中心」，協助弱勢婦女就業機會及販賣商品，其中在新北市新店有一間義式焗烤餐廳，也因為疫情不能內用而影響業績。適逢五倍券發放，勵馨在全台的物資分享中心也祭出五倍券優惠，歡迎民眾帶著五倍券前往消費，還能做公益。

台灣世界展望會

台灣世界展望會表示，由於展望會的資助人當中，服務業的佔比最高；而該行業在疫情期間受到較大的衝擊，部份資助人因為收入減少或失業，選擇停止資助，因經濟因素而停止的比率約為85%。他們坦承，要維持資助人定期捐款，是一件越來越挑戰的工作。

很多弱勢家庭因主要工作者的經濟來源減少，無法維持家計，因此疫情後求助的個案，比起往年「增加約5倍」。另外原訂的實體活動，也因為疫情而取消，例如今年的飢餓三十的系列，取消以往的大會師活動，改為線上，展望會也感謝仍舊支持的民眾。

▲台灣世界展望會近來發起「資助1000女童 挺聲而進 願景無懼」行動。（圖／台灣世界展望會提供）

展望會長期以「兒童資助計畫」關懷國內外貧困孩子的生活環境，不過觀察到，近年國外資助計畫收入逐年減少大約1.7%，但需要幫助的兒童逐年攀升。許多脆弱國家因為戰爭、疫情、氣候變遷導致飢荒，無論天災人禍，兒童總是首當其衝，威脅到基本生存權，例如近年敍利亞、海地、阿富汗等國家的情形。

根據研究，因為疫情造成的飢餓危機，至2022年底可能造成額外283,000名5歲以下兒童死亡、1,360萬名兒童急性營養不良或發育不良、260萬名兒童發育遲緩，等於每天將有250名兒童因疫情相關的營養不良死去。展望會期望透過長期「兒童資助計畫」改善全球弱勢兒童環境，也幫助女童遠離童工、童婚、暴力等威脅，支持兒童穩定上學。

動物福利公益團體

另外在動物相關的公益團體，也有不少受到衝擊。其中「台灣導盲犬協會」募款收入初步估算減少3到4成，不少捐款人透露是因為疫情而收入銳減的關係，導致沒有能力再捐助；另外協會以往每個月在北中南合計會舉辦6場實體募款活動，也因為疫情而全部取消，只能增加義賣商品，或是異業合作、線上募資募款活動等。

「惠光導盲犬教育基金會」也因為疫情期間取消多場募款活動，而實體活動以往一場大約可以募到20萬左右，降為二級警戒之後，成效縮減約只剩下往年一半。惠光導盲犬學校教育推廣組主任彭筱涵表示，目前有推出Line貼圖，提供民眾購買，所得回饋給導盲犬；年初時也有製作導盲犬造型的口罩，在線上平台義賣。

而「台灣之心愛護動物協會」長期以來下鄉協助絕育，疫情期間因無法進行，因此無法做成果說明，導致捐款沒辦法持續，一些定期定額捐款取消。目前雖還沒詳細統計，不過2020年是首次負成長，2021年則靠線上義賣、調整工作支撐，但疫情5月中發生時又適逢報稅季，所以捐款又比年初更低。

▲「台灣之心愛護動物協會」長期以來下鄉協助動物絕育。（圖／台灣之心愛護動物協會提供）

「財團法人流浪動物之家基金會」透露，受疫情影響，期間減少約3分之1的捐款，每個月約減少約50到70萬元，許多捐款人被留職停薪、裁員，連工作都沒有，這段期間主要靠廠商、醫院願意讓基金會拖欠貨款、分期，或延後一、兩個月付款，來撐過這段時間。目前雖然逐步解封，但捐款並沒有回溫跡象。

「社團法人台灣莉丰慧民V 關懷動物協會」主要救援傷殘動物，創辦人大城莉莉（大城 リリ）表示，包含動物的醫療費、基本生活用需品和保健持品，平均一個月70-80萬的支出，主要的經濟收入是商品義賣活動，館內全年365天開放參訪，直到5月疫情關係閉館、取消實體活動，失去重要經濟來源，5月最慘幾乎零收入，倒貼了30幾萬。

協會在7-8月藉由直播販售，獲得網友的大力支持，消費維持打平的狀態，到了9月虧損20多萬。而主要的支出是醫療費，許多傷殘犬貓隻需要開刀、長期治療等，前陣子救回一隻工廠狼狗，本來以為牠只有過瘦問題，診斷後發現感染許多疾病，一個月要花6萬元醫療費，需要療養半年。

大成莉莉表示，協會從未主動募款，通常是客人到館內購買義賣商品，看到認識的狗或是心疼牠們，主動捐贈飼料或是捐款等，所幸這幾個月並未遇到需要大型支出醫療費的犬貓，勉強讓協會度過艱難時刻，目前仍處於資金短缺的狀況。而因為疫情趨緩，園區從下周開始開放3日（周五、周六、周日）讓民眾參觀。

「台灣動物緊急救援小組」發言人倪京台則說，由於先前本土疫情爆發，導致救援小組所成立的「台灣貓狗聯合勸募平台」募款金額減少大約2到3成左右，推測可能是受工作影響關係，其中取消「定期定額」捐款的數量較多，不過也增加了不少發票與振興券的捐贈；而款項減少的部分，以往年的剩餘款補足，目前比較幸運暫無資金短缺問題。