　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

捐款雪崩式滑落超過3成！求助人激增5倍　公益團體疫情下生存戰

▲▼公益團體捐款也受到疫情衝擊下滑，但救助對象激增，疫情後捐款尚未回溫。（圖左／兒福聯盟；圖右／財團法人流浪動物之家基金會）

▲公益團體捐款受到疫情衝擊下滑，但救助對象激增，疫情趨緩後目前捐款尚未回溫。（圖左／兒福聯盟；圖右／財團法人流浪動物之家基金會）

記者林育綾／綜合報導

今年本土疫情爆發後，除了各行業受衝擊，許多社福及公益團體的捐款也「雪崩式下滑」3到5成左右，而求助對象和需求卻激增。家扶基金會有近9000戶的扶助家庭受影響，目前尚有2千萬缺口；而台灣世界展望會也透露，疫情後求助的個案比起往年「增加約5倍」；國內許多動物福利團體也說，雖然疫情趨緩，捐款卻還沒回溫。

家扶基金會

▲▼家扶基金會「無窮世代」計畫。（圖／翻攝家扶基金會官網）

▲家扶基金會「無窮世代」計畫，目前尚有2千萬缺口。（圖／翻攝家扶基金會官網）

家扶基金會長期以來透過募款，提供弱勢兒少急難救助、獎助學金，但今年中疫情發生後，整體捐款仍往下滑，尤其急難救助、獎助學金較去年同期下降約33%；特別是實體捐款通路，現金捐款下滑將近5成（約-48.9%）。雖然數位捐款在5月至9月期間，較去年同期增加72.9%，仍遙不及因應實體捐款下降。

目前家扶基金會的扶助家庭中，有64.8%為單親、11.19%為隔代照顧背景；家庭主要生計者17.0%為臨時工、20.3%為服務業，皆為受疫情衝擊的首要族群，且扶助家庭61.5%每月平均工作收入未達2.5萬，抵禦風險能力相當有限。經統計至9月底，已有近9000戶家庭因疫情影響生計，包括收入減少、無薪假、停業等。

家扶在三級協助募集近3000台平板和筆電，協助兒少在家停課不停學、縮短疫情所帶來的學習落差。雖然疫情從三級警戒至今趨緩穩定，全面復甦尚待觀察，但弱勢兒少的成長與學習卻不容等待，缺口持續增加，亟待各界關懷補足。如希望幫助弱勢家庭共度困境，可捐款支持家扶「無窮世代」計畫，目前尚有「2千萬缺口」，五倍券紙本或數位也都能做公益。

兒福聯盟

兒童福利聯盟長期幫助偏鄉、弱勢、逆境兒童，包括在課輔上的協助。兒盟資源發展處陳雅惠表示，疫情衝擊以來影響十分大，尤其單筆捐款降了3成左右，定期定額捐款則下滑1成，企業合作也變得比較少；而目前每個月捐款與上個月相較，也平均下滑約5%。

陳雅惠說明，兒盟累積很多長期的定期捐款者，相當幸運；不過疫情期間除了捐款受影響，整體支出也較高。另外像是實體義賣活動取消很多，也受到衝擊。像是每年中旬都會義賣愛心T恤，過去每年可賣出3萬多件，是重要的資金來源；但今年5月與知名餐廳合作，因為疫情爆發後餐廳禁止內用，到現在還有庫存約「1萬多件」還沒賣出

▲▼陳昊森出席公益活動，陪小朋友手作。（圖／兒福聯盟提供）

▲兒福聯盟今年邀請陳昊森代言，義賣愛心T恤，但疫情影響還有庫存1萬多件尚未賣出。（圖／兒福聯盟提供）

她提到，逆境家庭原本就比較弱勢，像是有不少家長原先在夜市或飯店做臨時工等，疫情期間工作機會減少，求助情況也增加。現在疫情雖平緩，但長期看還是有壓力，尤其往年到了年底都是募款旺季，盼望實體活動不受影響。今年也預計與跟中信合作「點燃生命之火」計畫，邀民眾當偏鄉學童的愛心聖誕老人。

最近五倍券發放，不過兒盟透露，目前只有收到零星的紙本五倍券捐款，大約5到6人左右；而去年 三倍券是在使用期限快到期之後，才湧入一波捐款，因此她期望「大眾今年可以及早規劃如何用券，也歡迎以數位、紙本五倍券捐款」。

勵馨基金會

勵馨基金會長期協助弱勢婦女和兒少，也推廣預防及消弭性侵害、性剝削及家庭暴力對婦女與兒少的傷害。今年5月疫情發生以來，個人捐款下降約20%；而固定捐款部分，也因為先前傳出有詐騙集團取得其他公益團體的捐款人個資，進行詐騙，受到了波及。勵馨副執行長王怡雯說明，勵馨雖然未使用該平台，但也有捐款人顧慮，降低續捐意願，減少了大約5%。

今年因為疫情，許多實體募款活動轉為線上，受到不小影響。加上勵馨在各地有「愛馨物資分享中心」，協助弱勢婦女就業機會及販賣商品，其中在新北市新店有一間義式焗烤餐廳，也因為疫情不能內用而影響業績。適逢五倍券發放，勵馨在全台的物資分享中心也祭出五倍券優惠，歡迎民眾帶著五倍券前往消費，還能做公益。

台灣世界展望會

台灣世界展望會表示，由於展望會的資助人當中，服務業的佔比最高；而該行業在疫情期間受到較大的衝擊，部份資助人因為收入減少或失業，選擇停止資助，因經濟因素而停止的比率約為85%。他們坦承，要維持資助人定期捐款，是一件越來越挑戰的工作。

很多弱勢家庭因主要工作者的經濟來源減少，無法維持家計，因此疫情後求助的個案，比起往年「增加約5倍」。另外原訂的實體活動，也因為疫情而取消，例如今年的飢餓三十的系列，取消以往的大會師活動，改為線上，展望會也感謝仍舊支持的民眾。

▲▼台灣世界展望會發起「資助1000女童 挺聲而進 願景無懼」行動。（圖／台灣世界展望會提供）

▲台灣世界展望會近來發起「資助1000女童 挺聲而進 願景無懼」行動。（圖／台灣世界展望會提供）

展望會長期以「兒童資助計畫」關懷國內外貧困孩子的生活環境，不過觀察到，近年國外資助計畫收入逐年減少大約1.7%，但需要幫助的兒童逐年攀升。許多脆弱國家因為戰爭、疫情、氣候變遷導致飢荒，無論天災人禍，兒童總是首當其衝，威脅到基本生存權，例如近年敍利亞、海地、阿富汗等國家的情形。

根據研究，因為疫情造成的飢餓危機，至2022年底可能造成額外283,000名5歲以下兒童死亡、1,360萬名兒童急性營養不良或發育不良、260萬名兒童發育遲緩，等於每天將有250名兒童因疫情相關的營養不良死去。展望會期望透過長期「兒童資助計畫」改善全球弱勢兒童環境，也幫助女童遠離童工、童婚、暴力等威脅，支持兒童穩定上學。

動物福利公益團體

另外在動物相關的公益團體，也有不少受到衝擊。其中「台灣導盲犬協會」募款收入初步估算減少3到4成，不少捐款人透露是因為疫情而收入銳減的關係，導致沒有能力再捐助；另外協會以往每個月在北中南合計會舉辦6場實體募款活動，也因為疫情而全部取消，只能增加義賣商品，或是異業合作、線上募資募款活動等。

惠光導盲犬教育基金會」也因為疫情期間取消多場募款活動，而實體活動以往一場大約可以募到20萬左右，降為二級警戒之後，成效縮減約只剩下往年一半。惠光導盲犬學校教育推廣組主任彭筱涵表示，目前有推出Line貼圖，提供民眾購買，所得回饋給導盲犬；年初時也有製作導盲犬造型的口罩，在線上平台義賣。

而「台灣之心愛護動物協會」長期以來下鄉協助絕育，疫情期間因無法進行，因此無法做成果說明，導致捐款沒辦法持續，一些定期定額捐款取消。目前雖還沒詳細統計，不過2020年是首次負成長，2021年則靠線上義賣、調整工作支撐，但疫情5月中發生時又適逢報稅季，所以捐款又比年初更低。

▲▼下鄉絕育行動（圖／台灣之心愛護動物協會提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲「台灣之心愛護動物協會」長期以來下鄉協助動物絕育。（圖／台灣之心愛護動物協會提供）

財團法人流浪動物之家基金會」透露，受疫情影響，期間減少約3分之1的捐款，每個月約減少約50到70萬元，許多捐款人被留職停薪、裁員，連工作都沒有，這段期間主要靠廠商、醫院願意讓基金會拖欠貨款、分期，或延後一、兩個月付款，來撐過這段時間。目前雖然逐步解封，但捐款並沒有回溫跡象。

社團法人台灣莉丰慧民V 關懷動物協會」主要救援傷殘動物，創辦人大城莉莉（大城 リリ）表示，包含動物的醫療費、基本生活用需品和保健持品，平均一個月70-80萬的支出，主要的經濟收入是商品義賣活動，館內全年365天開放參訪，直到5月疫情關係閉館、取消實體活動，失去重要經濟來源，5月最慘幾乎零收入，倒貼了30幾萬。

協會在7-8月藉由直播販售，獲得網友的大力支持，消費維持打平的狀態，到了9月虧損20多萬。而主要的支出是醫療費，許多傷殘犬貓隻需要開刀、長期治療等，前陣子救回一隻工廠狼狗，本來以為牠只有過瘦問題，診斷後發現感染許多疾病，一個月要花6萬元醫療費，需要療養半年。

大成莉莉表示，協會從未主動募款，通常是客人到館內購買義賣商品，看到認識的狗或是心疼牠們，主動捐贈飼料或是捐款等，所幸這幾個月並未遇到需要大型支出醫療費的犬貓，勉強讓協會度過艱難時刻，目前仍處於資金短缺的狀況。而因為疫情趨緩，園區從下周開始開放3日（周五、周六、周日）讓民眾參觀。

台灣動物緊急救援小組」發言人倪京台則說，由於先前本土疫情爆發，導致救援小組所成立的「台灣貓狗聯合勸募平台」募款金額減少大約2到3成左右，推測可能是受工作影響關係，其中取消「定期定額」捐款的數量較多，不過也增加了不少發票與振興券的捐贈；而款項減少的部分，以往年的剩餘款補足，目前比較幸運暫無資金短缺問題。

►地表最舒服的內衣褲激殺2折

ET快訊
亞歷鮑德溫《不可能的任務》最讓人不捨！等20年星運轉旺　卻誤
林采緹超巨雙球撐爆上衣！雞湯文網歪樓：有新桌布了
2劑AZ沒有輸！醫揭混打這類疫苗「抗體掉比較快」
李雲迪嫖娼被逮　「這群人」立大功被戲稱：全球第五大情報組織
好萊塢男星「誤殺美女攝影師」！現場畫面曝光
下藥撿屍真實受害片曝光！女大生「兩眼發白癱軟」滾爬
大雨連轟3天！一周降雨熱區出爐
國光女神收到自己裸照怒告　屁孩在警局發抖狂哭：只是好玩

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

捐款雪崩式滑落超過3成！求助人激增5倍　公益團體疫情下生存戰

警政委員兒左轉撞1888萬名車！　他噴擋風玻璃上昏迷...機車起火

車尾被撞...見短褲正妹害羞狂道歉 騎士驚：難道要戀愛惹...心軟原諒

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

搜救員淚送劉小妹上岸：回家了　爸媽趕抵醫院...心碎指認遺體

林依晨自然產下天秤寶寶　經紀人報喜訊：是女娃

公獅子黏TT！倒地耍懶互相依偎　還調皮偷出腳...網：根本是貓咪❤

射門得分！萌妹踢腿鞋秒飛進湯鍋　阿公超傻眼...「加菜」瞬間全錄下

李雲迪確定嫖娼被抓了！　陸官媒直接點名：要劃清黑與白

台南男破解任天堂Switch免費玩　賣200款盜版遊戲2年賺千萬被逮

丟丟妹直播合體5566！羞曝「性幻想對象」　合唱《我難過》…小刀、孫協志待遇差很大XD

捐款雪崩式滑落超過3成！求助人激增5倍　公益團體疫情下生存戰

羅維銘征地表最長52天5千公里超馬　將提前完賽亞洲第一　　　

加油站「巧遇未婚妻」下秒驚覺被綠　他躲回車上崩潰爆哭

「時薪73.8元」保全秀血汗薪資條　控「被和解」欠薪船過水無痕

內湖公寓隔套收租產品熱銷　專家曝3隱憂：小白別碰

2寶媽愛上哺乳快感！吃偏方豐胸泌乳　男友埋頭「吸出奶水」才啪啪

「沒貼胸貼」被長官關切：很不合宜！女星低胸參加公益…真實身分曝

亞歷鮑德溫《不可能任務》最讓人不捨！等20年星運轉旺…模仿川普人氣飆

太平青鳥明開幕！「海景第一排」看郵輪　還能抽4天3夜行程

獨／周蕙內蒙古騎馬「馬匹突加速」　下秒釀意外...傷勢曝光！

好萊塢巨星亞歷鮑德溫拍片誤殺攝影指導！新作台灣最近才上映

「20男輪摸韓網紅私處」淫照外流！　秀智引爆10萬人要真相

公益熱門新聞

疫情捐款下滑破3成！需求激增5倍

爸媽離婚⋯小孩最希望什麼？這答案最高票

王令麟打造世界首創口罩型聖誕樹

永靖全鄉大消毒　頂新和德文教基金會相助

疫外人生／「信義A餐」點亮希望撐弱勢

信義房屋捐款逾千萬助醫護

街友等嘸人幫助　前萬華分局長善舉超暖心

高球冠軍李旻向王令麟學「初心」

「萬華不會倒」希望餐　應曉薇號召加碼

怡和餐飲獲「永續發展目標行動獎」　關懷社會不落後

電話行銷翻轉人生　跨越挫折變存摺

永靖社區重陽敬老　把長輩當家人照顧

萬海捐貨櫃響應公益　食農學苑今正式揭牌啟用

吃愛的早餐長大！偏鄉孩子上大學了

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

好萊塢男星拍戲「誤殺攝影師」！送醫不治身亡

最美iPhone要來了　iPhone 14「剪掉瀏海」採挖孔螢幕

起底超哥驚人身家「全台最有錢油土伯」

李雲迪確定嫖娼被抓！　陸官媒直接點名：劃清黑白

身分證中「這3碼」北市飯店送千元券

對朋友最大方慷慨的3大星座

下體入珠破掉…他「爛膿狂炸」臭翻！醫嘆：整支變形了

維冠大樓重建「超美大樓曝光」！惹哭當地人

兄妹互拍A片賺7千萬　父母挺「驕傲」

排球正妹遭塔利班斬首　斷頭照被PO網

被爆做親子鑑定「2娃不是他的種」　70歲張紀中發聲

小S消失2個月露面工作！「渾圓凸肚」網瘋猜懷第四胎

新莊逆子抓到了！在花蓮買鹽酥雞被逮

莫德納10點加開給「這族群」！今限時6小時手刀預約

儀表板突亮烏龜曬太陽！內行驚：別開了

更多

最夯影音

更多
警政委員兒左轉撞1888萬名車！　他噴擋風玻璃上昏迷...機車起火

警政委員兒左轉撞1888萬名車！　他噴擋風玻璃上昏迷...機車起火
車尾被撞...見短褲正妹害羞狂道歉 騎士驚：難道要戀愛惹...心軟原諒

車尾被撞...見短褲正妹害羞狂道歉 騎士驚：難道要戀愛惹...心軟原諒

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

搜救員淚送劉小妹上岸：回家了　爸媽趕抵醫院...心碎指認遺體

搜救員淚送劉小妹上岸：回家了　爸媽趕抵醫院...心碎指認遺體

林依晨自然產下天秤寶寶　經紀人報喜訊：是女娃

林依晨自然產下天秤寶寶　經紀人報喜訊：是女娃

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面