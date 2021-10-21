歐台政治合作報告高票通過　歐洲議會挺提升雙邊關係、駐台機構正名

▲委員也建議將台灣歐洲經貿辦事處更名為「歐盟駐台灣辦事處」，反映歐盟與台灣之間的廣泛聯繫。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

歐洲議會20日晚間針對「歐盟－台灣政治關係與合作」報告進行表決，獲得壓倒性勝利通過。該份報告呼籲歐盟應該加強與台灣關係，啟動投資協定程序，委員也建議將台灣歐洲經貿辦事處更名為「歐盟駐台灣辦事處」，同時深切關注中國對台灣的軍事施壓。

這份「歐盟－台灣政治關係與合作」報告於20日晚間進行投票表決，最終結果為580票贊成、26票反對、66票棄權，壓倒性通過。歐洲議會議員們稱讚台灣是歐盟在印太地區的重要夥伴及民主盟友，呼籲歐盟要在一中政策之下，加強與台灣的關係，同時針對台灣海峽緊張局勢發出警告。

該份報告強調，為了加強歐台合作，需要迫切為「歐盟-台灣雙邊投資協定」（EU-Taiwan Bilateral Investment Agreement，BIA）啟動影響評估、公眾諮詢及範圍界定。成員們肯定歐台之間貿易及經濟關係的重要性，包括與多邊主要及世界衛生組織（WHO）、5G技術、公共衛生以及在半導體等關鍵供應方面的必要合作。

另一方面，該份報告也指出，中國持續對台進行軍事挑釁、施壓、突襲演習、侵犯領空及假情報活動等，表示深切關注。議員們敦促歐盟要採取更多措施來解決上述緊張局勢，保護台灣的民主，維護台灣做為歐盟重要夥伴的地位。

此外，任何改變兩岸關係的行為都不能是單方面進行，也不能違背台灣人民的意願。最後委員也建議，將台灣歐洲經貿辦事處更名為「歐盟駐台灣辦事處」（European Union Office in Taiwan），反映歐盟與台灣之間的廣泛聯繫。

記錄員韋莫斯（Charlie Weimers）在投票後表示，歐洲議會關於歐台關係的首份報告表明，歐盟準備提升與我們主要夥伴台灣之間的關係，呼籲歐盟執委會現在必須加強歐台夥伴關係，「包括與台灣當局針對雙邊投資協定進行的影響評估、公眾諮詢和範疇界定，且必須在今年底前展開，以深化雙邊經濟關係的談判做準備。」

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