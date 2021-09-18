「新歐中戰略報告」涉台　國台辦：停止向「台獨」發出錯誤信號

▲▼歐洲議會以565張贊成票通，通過制裁中國大陸之決議。（圖／路透社）

記者任以芳／北京報導

歐洲議會全會近日通過「新歐中戰略報告」包含涉台內容，還支持歐盟與台灣談判雙邊投資協定。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（18日）表示，民進黨當局不要誤判形勢，打錯算盤，妄圖倚仗外部勢力謀「獨」注定失敗。

朱鳳蓮表示，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分台灣題純屬中國內政，不容任何外來干涉。歐洲議會及有關委員會近期通過的有關報告涉內容違背國際社會普遍承認的一個中國原則和中歐建交時歐方就台灣問題所作嚴肅承諾，粗暴干涉中國內政，我們對此堅決反對。

朱鳳蓮強調，我們敦促歐洲議會及有關委員會在涉台問題上謹言慎行，停止向「台獨」勢力發出錯誤信號。民進黨當局不要誤判形勢，打錯算盤，妄圖倚仗外部勢力謀「獨」注定失敗

歐洲議會16日針對中國新戰略報告一案進行表決，最後以570票贊成、61票反對、40票棄權，壓倒性通過上述報告。該內容除了強調歐盟與中國接觸的6大支柱，同時敦促歐盟與美國、加拿大、英國、日本、印度及台灣等民主盟友深化合作，並敦促歐盟推進與台灣的雙邊投資協定（BIA），並儘快展開協定評估及範疇界定工作。