周慶開跑五倍券怎麼用？專家建議這時買家電最划算

▲疫情改變消費者購買空氣清淨機不只是抗敏，更在意醫療認證對抗病毒能力（圖／品牌提供，下同）。

科技中心／綜合報導

疫情潛在威脅仍舊存在，再加上日益嚴重的冬季空汙、流感高峰期，主打可淨化室內空氣品質的空氣清淨機已成為居家防疫要角。而趕在年前入厝的習俗，去除甲醛的商品、飲用水的安全考量，讓新家必備家電需求量激增。Coway行銷經理郭珮君指出，疫情加溫具備多功能的複合型空氣清淨機成長約10%以上，也因房市熱，交屋旺季前的淨飲水機成為目前周年慶買氣超高的商品，五倍券各百貨周年慶加碼回饋，搭配百貨周年慶購買，至少可省下三千以上的優惠，是非常值得下手的時機！

這些動輒上萬元的家電必需品，讓不少精打細算的消費者，趁著10月開跑百貨周年慶或隨之而來的網購雙十一購物熱潮，將高單價的家電產品一次購足。今年再加上五倍券加持與信用卡公司紛紛祭出的優惠，不論是未來一年的家中的淨化空氣、鮮甜飲水或是新居所需家電，看準優惠下手正是時候。





▲疫情改變消費者購買空氣清淨機不只是抗敏，更在意醫療認證對抗病毒能力。





▲百貨周年慶人氣迅速回籠，coway寵物機主打大坪數三方吸入過濾，搭配五倍券折扣誘人，成為人氣機種。

Coway綠淨力 每一口濾淨呼吸都負責到底

近期邀請林柏宏為台灣廣告代言的精品家電品牌coway，以主打市面唯一長庚大學新興病毒實驗室認證可抑制空氣中99.99%危害，也能一網打盡過濾過敏原、PM2.5的綠淨力空氣清淨機搶占市場。除了家人的守護外，更將目光轉向寵物家庭飼主的痛點上。AP-2318P寵物機強調三向進風，強悍的過濾能力除對於飄散空中及地面之寵物毛髮吸附有感，更關注靠近地板空氣的危險因子，針對掉毛季的寵物毛髮與異味快速濾除。





▲Coway AP-2318P寵物機適用25坪大空間，優惠價$23,800，除機身內以附一年份濾網，再送贈送一年份濾網組(價值4680元)，今年購入，2年內都不再煩惱濾網更換！

長銷機種AP-1516D Storm Tech科技，主打清淨機加循環扇雙機合一，雙重氣流循環設計，挑高空間也可完美打造空間動態淨氣流，循環加成節電有感，搭配冷/暖氣使用，5分鐘室內均溫有感，四季適用。





▲Coway AP-1516周年慶優惠價$19,800，再送贈送二年份濾網組(價值4580元)，一家4口的5倍卷買了還有找！

Coway極淨力 最懂台灣水質的淨飲水品牌 除了純淨更有品水師把關好口感

水，為每日生活不可或缺的必需品，淨飲水機能過濾掉水中的重金屬、有害病菌已然是基本需求，coway更打造taiwan water map，仔細分析全台各地水質，並找來台灣首席品水師-Yvonne盲測水的口感，將飲用水的要求推向除了純淨更要好喝的新淨界。

CHP-242N桌上冰溫瞬熱型飲水機，根據品牌統計，是2020年台灣零售市場同機種銷售冠軍，僅18公分寬的精巧機身，一指滿足日常生活冰溫熱飲水需求，瞬熱科技每日耗電量小於一度，極冰4度c冰水，冰飲調製需求也能隨時滿足。





▲Coway CHP-242N+一年份濾芯組合價 $33,800，再送贈送前置軟水淨水器組，現省萬元以上！

瞄準一般家庭的挑選淨水器習慣，推出P-150N櫥下式淨水器，以5道濾心分層過濾，挑戰市面最多道把關的機種，品牌表示可過濾掉水中99.99%細菌病毒等危害物質，層層把關就是要您淨安心。

▲Coway P-150N周年慶優惠價$15,800再贈果汁機。

豪禮送很大 Coway居家淨化守護

配合百貨周年慶、消費券等優惠，Coway更加碼送出多項好禮，即日起~12/31，於各指定通路購買coway並完成商品保固，即贈老爺聯合住宿卷乙份，更加碼抽日月風光奢華雙人遊，趁著解封之際，出遊釋放疫情下的緊張壓力，回到家有coway安心全面守護。