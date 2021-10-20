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吃火鍋3170！她用「五倍券＋現金」被拒找零　網：去年的蠢事又來

▲▼紙本五倍券今(9)日開放領取,振興五倍券,經濟,消費。（圖／記者李毓康攝）

▲「五倍券＋現金」店員堅持不找零，她曝明細氣炸「現在的人數學邏輯真的那麼差嗎」。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友在臉書社團「爆料公社公開版」表示，她日前帶孩子到餐廳用餐，總共消費了3170元，她就拿出「2900五倍劵＋1000元現金」付款，結果被店員退還700五倍劵，再告知五倍劵沒辦法找零，讓她瞬間傻眼，也直呼「我遇到傳說中的天兵了」，貼文一出立刻引發熱議。

原PO在爆料公社公開版說，她日前帶2900五倍劵、現金1000元，跟孩子一起到某餐廳吃火鍋，總消費金額共3170元，結帳時她先給了2900元五倍劵，接著再拿1000元現金，「沒想到收錢的店員退還700五倍劵給我，再告知五倍劵沒辦法找零」。

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她立刻回答「我說裡面有含1000元現金，為什麼不能找零」，結果店員就說「妳消費3170元，幹嘛給我3900，公司規定拿五倍劵，就不能找現金」。她無奈說「我遇到傳說中的天兵了，現在年輕人的數學邏輯真的那麼差嗎，連我家的小朋友也覺得，是我在找店員的麻煩……」。

新台幣、鈔票、零錢。（圖／記者陳俊宏攝）

▲有網友認為「消費總額已多出振興券面額了，就不算洗現金吧」。（圖／記者陳俊宏攝）

貼文曝光後引發網友正反論戰，有人支持店員說，「因為店家可以認定是先付現金，再付五倍券，你不能說他錯」、「我要是商家，我完全不會退，也不會找零，反正付款有5倍券，本人一概不找錢」、「2200＋1000就好，發文者偏偏要2900＋1000，不就是700振興券要換700現金」。

也有許多人支持原PO，「分開給啊，先給2900元五倍劵，問還差多少，再給他1000元現金找錢，面對建構式數學教出來的小孩，新型態的建構式消費」、「今天也看到，顧客買445，拿200元券加1000元，被店員說不能找，後來氣到向旁邊友人借現金250元加200元五倍券，這樣就找錢了」。

也有人表示，「去年三倍券的時候就已經遇到了，今年又再發生這種蠢事，一點都不奇怪」、「振興券目的就是要你多拿出金額消費，今天我的消費總額已經多出振興券面額了，代表我要多拿出現金付餘額不足的部分，這就是振興券的意義，哪來的洗現金啦，一堆天兵」。

至於付款時，店家究竟要不要找零，行政院長蘇貞昌曾表示，行政院有規定五倍券不可以找零，但意思是指「不能拿1000元買10元，要求店家找零」。

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