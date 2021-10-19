欠債1.5萬！阿富汗母被迫賣3歲女「肉償」　債主：3個兒子等著娶

▲阿富汗的物價正以倍數飆漲，以至於許多貧困父母逼不得已只好賣掉孩子來解決溫飽，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

在塔利班正式接管阿富汗後，當地的物價就不斷飆漲，就連聯合國發展機構也將當地的民生形容為「普遍貧困」狀態。外媒揭露，在這期間，有不少絕望的阿富汗父母被迫將自己的孩子賣掉，來填飽一家人的肚子和解決貧困問題。

據《華爾街日報》報導，來自阿富汗西部的清潔工薩勒哈（Saleha）最近因為欠下550美元（約新台幣1萬5300元）的「巨債」，迫不得已只好將她3歲的女兒賣給一名男人。

薩勒哈夫婦共同撫養了6名兒女，40歲的薩勒哈每天靠著替富人打掃房子賺取70美分（約新台幣20元）的工資，但他的丈夫卻因為年紀漸長，而失去工作。

債主給這對夫妻3個月的時間募資還債，否則他們3歲的女兒只能永遠留在債主家中，並在長大後嫁給債主3個兒子中的其中一個。債主阿莫（Khalid Ahmad）證實，他已將小女孩帶到家中，「我也沒錢，所以除了帶走他們的女兒外，我別無他法」。

小女孩的父親難過地表示，他會設法籌錢救出女兒，但母親薩勒哈告訴記者，「我們的生活很糟，我甚至不知道我們今晚有什麼可以吃，如果生活一直這麼困難，總有一天我會帶著我的孩子一起離開的。」

在塔利班接管阿富汗後，當地的金融系統和貿易全面陷入癱瘓，造成物價不斷飆漲，就連麵粉、石油等基本物資的價格，也自8月中旬以來翻了一倍，讓不少貧困家庭的生活越發艱苦。

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