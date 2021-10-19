國外接種6類疫苗返台「可補登」！視為有效劑次　國藥也上榜

記者嚴云岑／台北報導

不少民眾在國外打疫苗返台，指揮中心今（19）日表示，於國外接種6類疫苗者，可於全國性預防接種資訊管理系統(NIIS)採取補登，亦視為有效劑次，且已於國外完成接種計次者，無需追加接種；未完成者則可依我國提供疫苗與開放對象，並依照該輪開放疫苗進行接種。

中央流行疫情指揮中心今（19）日說明，於國外接種世界衛生組織(WHO)核發EUL(緊急使用清單)之COVID-19疫苗種類[AZ、Moderna(莫德納)、Pfizer/BioNTech(BNT)、Janssen(嬌生)、Sinopharm(中國國藥)、Sinovac(中國科興)]，可於全國性預防接種資訊管理系統(NIIS)採取補登。

於國外已完成接種劑次者，不需再追加接種；未完成接種者，返國後依我國核准使用之疫苗接種期程、間隔，完成後續劑次，且依當時國內開放接種對象與提供之疫苗進行接種。

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指揮中心提醒，國外接種WHO核發EUL之COVID-19疫苗，雖可於NIIS採取補登，但不納入COVID-19疫苗接種證明(包含國際預防接種證明書、預防接種紀錄卡及建置中之數位證明)劑次。因此，補登接種紀錄之民眾，應妥善保存國外接種證明或接種紀錄，以作為後續醫療諮詢或查核之依據。

另針對於國外接種非WHO核發EUL之COVID-19疫苗，無論是否完成接種，皆視同未接種，建議與國外接種最後一劑至少間隔28天以上，再接種我國核准使用之疫苗。