虎豹潭2女學生落水第3天　無人機＋重裝潛搜石縫迴流區

記者陳以昇／新北報導

新北市雙溪區虎豹潭16日下午4時許，山上暴雨北勢溪水突然暴漲，參加「自然體驗營」的2名家長及4名學童不幸被大水沖走，翌日尋獲2大2小的遺體，仍有2名女學童下落不明，警消連日出動數百名人力在水、陸搜索，新北警也派出新成立的無人機隊加入，期望在72小時內尋獲2女童。

▲救難人員重裝潛入潭底搜索 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

據了解，當時發生事故時氣候不佳，加上北勢溪流蜿蜒，水勢湍急，出動無人機可由空拍景象清楚拍攝整個流域狀況，17、18日連續二天，無人機隊已出動數10名警力及10架次的機隊前往現場支援，沿著山區河岸拍攝搜索，輔助地面搜救的不足。

新北市消防局每日出動300多名警消、義消、民間團體，沿著事發點梳子壩往下游搜救，17日找到失蹤的45歲鐘男、48歲陳男、9歲蔡姓女童、11歲陳姓男童；18日在梳子壩尋獲另一名失蹤劉姓女童雨衣及在下游烏嘴長潭找到她的登山鞋。

即便入夜，警消仍不間斷持續岸邊搜索，19日更在下游坪林區虎寮潭成立第二指揮所，2個點沿著溪道往中間搜索，合計17公里進行兩岸邊雜草處及溪水內的迴流區、樹上及石縫潛水搜索，空勤總隊也派出直升機高空巡察，務必在72小時內完成任務。

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