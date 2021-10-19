新冠康復者「整合門診」有譜！　雙北部立醫院有望先試辦

▲醫福會執行長王必勝。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎截至18日累計1萬6337例確診，不少患者康復後仍後遺症纏身，衛福部長陳時中18日在立法院承諾會在1個月內訂定復健指引，並成立整合門診。醫福會執行長王必勝表示，會持續觀察康復者症狀分佈，再看要整合哪些科別，未來若確定開設，會先以病患數較多的雙北部立醫院的整合門診作為試辦基地。

衛福部昨日在立法院專案報告指出，衛福部積極推動多項措施改善染疫者醫療照護品質，包括編列預算支應治療費用、建立復健治療指引，對於康復後可能衍生的後遺症，則由健保提供相關醫療服務。

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王必勝今（19）日出席衛生福利部醫院優良暨資深典範醫事人員表揚大會，感謝在疫情期間辛苦付出的醫事與社工人員。

王必勝於會後受訪時表示，新冠肺炎後遺症無特定症狀，國外文獻主要有疲勞與一般性症狀，但台灣則疫情還在發展階段，加上百萬人口確診數低，至今尚無本土統計，但未來會朝開設整合門診方向努力，不過得先觀察症狀分佈，才知道要怎麼整合。

▲衛福部次長薛瑞元出席頒獎典禮鼓勵醫事人員。（圖／記者嚴云岑攝）

2020年疫情爆發至今累積1萬4584例本土病例，個案分部已雙北最多。王必勝表示，整合門診隨時開設非難事，各醫院也可以主動追蹤回診患者，依據症狀進行後續追蹤，而未來若確定執行，應該會以雙北醫院作為試辦基地。

而早在今年7月中旬，台北榮總就已成立「疫後門診」追蹤新冠康復病患，之後又發展成整合門診，免去康復者來回各科別奔波看診之苦。

台北榮總醫企部主任李偉強表示，門診成立後至今約有7、約170多位患者來看診，病患常見問題已掉髮、掉毛、失眠、焦慮、痠痛、胸悶等居多。

李偉強說，北榮作為是在病患回診胸腔科時，依據症狀安排不同專科醫師會診，並非單獨成立新冠康復者門診，去標籤化作為讓增加病患回診意願，希望能成為未來指揮中心成立相關機制時的典範。