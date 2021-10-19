山東出現「腦中風」村　村民怒：5歲小孩、過世母親都有就診紀錄

▲山東菏澤單縣崔口村成「腦中風」村，約2000村民莫名出現「腦中風」就診紀錄。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

山東菏澤單縣內的崔口村近日傳出，多數村民的城鄉居民醫保帳戶，近5年莫名出現多次腦中風的醫保結算記錄。其中，有孩子剛滿5歲就有腦中風的醫保記錄，甚至有老人去世一段時間後仍有48次醫保消費。經調查約有2000多名村民都有「腦中風」就醫紀錄，引起外界關注。

▲崔口村村民發現自己被「腦中風」，無法申請保險理賠。（圖／翻攝央視）

《央視》報導，經調查覈實，群眾疾病名稱在村級衛生室醫療結算系統中登記的錯誤信息已糾正，並向群眾進行解釋說明。根據初步調查結果，縣衛健局對當事人作出了「暫扣鄉村醫生執業證書」的處理決定，縣醫保局責成鄉鎮衛生院暫停了萊河鎮有關村衛生室醫保報銷資格。

「腦中風村」是如何出現，引起外界好奇。據了解，村民陳士勇7月在單縣中心醫院做急性闌尾炎手術，出院後他到村衛生室繼續輸液（打點滴）治療，卻意外發現自己的城鄉居民醫保帳戶上沒有錢。

經過不斷追查，陳士勇竟發現醫保結算清單顯示，他曾因患有腦中風，並多次在崔口村衛生室有過醫保結算記錄，此前投保的商業健康保險，也因自己的「腦中風」記錄而被拒絕理賠。更驚人的是，他的妻子、二弟、三弟等家人，也都有「腦中風」的醫保結算記錄，尤其是其二弟陳士庚已在外務工多年，從未在村衛生室看過病。

▲有村民發現過世的母親仍有多筆就診紀錄。（圖／翻攝央視）

消息一出，引起全村居民恐慌，紛紛前往查看個人醫保紀錄，這才發現，約2000多位村民都莫名其妙「患了」腦中風，某位村民包含5歲的女兒在內的9口人都有腦中風就診紀錄，他們更氣得是，帳戶被盜刷後，這筆為數不小的錢究竟流向何處？

據了解，自2016年至2019年，該村衛生室開出的處方與醫保報銷系統記載不符，管理系統出現明顯錯誤，顯示疾病名稱為腦中風的佔比達90%以上，經過覈實腦中風疾病記錄達37567條。

對此，大陸國家醫保局就單縣城鄉居民醫保涉嫌欺詐騙保問題，責成山東省醫療保障局查明情況，並派出工作組趕往單縣進行現場督辦。經查，聯合調查組針對村醫涉嫌盜刷居民醫療保險門診統籌金的問題，已交由公安機關依法進行傳喚，同時展開調查取證等工作。