　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

山東出現「腦中風」村　村民怒：5歲小孩、過世母親都有就診紀錄

▲山東菏澤單縣崔口村成「腦中風」村，約2000村民莫名出現「腦中風」就診紀錄。（圖／翻攝央視）

▲山東菏澤單縣崔口村成「腦中風」村，約2000村民莫名出現「腦中風」就診紀錄。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

山東菏澤單縣內的崔口村近日傳出，多數村民的城鄉居民醫保帳戶，近5年莫名出現多次腦中風的醫保結算記錄。其中，有孩子剛滿5歲就有腦中風的醫保記錄，甚至有老人去世一段時間後仍有48次醫保消費。經調查約有2000多名村民都有「腦中風」就醫紀錄，引起外界關注。

▲山東菏澤崔口村村民發現自己被「腦中風」，無法申請保險理賠。（圖／翻攝央視）

▲崔口村村民發現自己被「腦中風」，無法申請保險理賠。（圖／翻攝央視）

《央視》報導，經調查覈實，群眾疾病名稱在村級衛生室醫療結算系統中登記的錯誤信息已糾正，並向群眾進行解釋說明。根據初步調查結果，縣衛健局對當事人作出了「暫扣鄉村醫生執業證書」的處理決定，縣醫保局責成鄉鎮衛生院暫停了萊河鎮有關村衛生室醫保報銷資格。

「腦中風村」是如何出現，引起外界好奇。據了解，村民陳士勇7月在單縣中心醫院做急性闌尾炎手術，出院後他到村衛生室繼續輸液（打點滴）治療，卻意外發現自己的城鄉居民醫保帳戶上沒有錢。

經過不斷追查，陳士勇竟發現醫保結算清單顯示，他曾因患有腦中風，並多次在崔口村衛生室有過醫保結算記錄，此前投保的商業健康保險，也因自己的「腦中風」記錄而被拒絕理賠。更驚人的是，他的妻子、二弟、三弟等家人，也都有「腦中風」的醫保結算記錄，尤其是其二弟陳士庚已在外務工多年，從未在村衛生室看過病。

▲山東菏澤單縣崔口村成「腦中風」村，約2000村民莫名出現「腦中風」就診紀錄。（圖／翻攝央視）

▲有村民發現過世的母親仍有多筆就診紀錄。（圖／翻攝央視）

消息一出，引起全村居民恐慌，紛紛前往查看個人醫保紀錄，這才發現，約2000多位村民都莫名其妙「患了」腦中風，某位村民包含5歲的女兒在內的9口人都有腦中風就診紀錄，他們更氣得是，帳戶被盜刷後，這筆為數不小的錢究竟流向何處？

據了解，自2016年至2019年，該村衛生室開出的處方與醫保報銷系統記載不符，管理系統出現明顯錯誤，顯示疾病名稱為腦中風的佔比達90%以上，經過覈實腦中風疾病記錄達37567條。

對此，大陸國家醫保局就單縣城鄉居民醫保涉嫌欺詐騙保問題，責成山東省醫療保障局查明情況，並派出工作組趕往單縣進行現場督辦。經查，聯合調查組針對村醫涉嫌盜刷居民醫療保險門診統籌金的問題，已交由公安機關依法進行傳喚，同時展開調查取證等工作。

►CP值爆高！290元就能泡美人湯

ET快訊
信仰無價？蘋果新品「全白擦拭布」　驚人售價曝
姓+名只有「2筆劃」！　小學生名字超簡單爆紅
「零負評YouTuber」鄉民一致點名她！　外國人都說讚
「香草奶」比較大要+1000！　爆乳小隻馬硬壓長腿妹
金宣虎嚇壞廣告商　第4個金主切割了
新AirPods 3降價！　電池續航力更強
撞擊瞬間曝！永和Uber Eats擦撞倒地　秒遭公車輾過

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

山東出現「腦中風」村　村民怒：5歲小孩、過世母親都有就診紀錄

吉林一重刑犯翻牆越獄　警方發通報徵線索稱「此人極度危險」

早上墮胎晚上就激戰！25歲妹「啪到爆血」昏迷　男友嚇壞

陸本土疫情再起9人確診擴散4省　貴州也發現1例有甘肅旅遊史

2小學童課金手遊騙嬤「考試用」　花光爸爸87萬死亡賠償

港特首林鄭月娥禮賓府內跌倒手部骨折住院　政務司長暫代職務

30歲肌肉男狂操練　「只吃雞胸肉、高蛋白」1個月後腎毀了

六塊肌猛男「狂嗑雞胸肉」　不到一個月險把腎毀了

婦摔傷住養老院…「臀部潰爛」就醫查出性病　警曝：男看護也染病

福建2死3傷刑案！「老實農」山洞拒捕自殺亡　社會同情求：繼續查

陳芳語唱《玻璃心》微博被消失！　燦笑反嗆：沒關係，我還有IG、FB

聰明柴走失「到獸醫院」敲門求救　跟醫護人員嗨玩半小時等媽來接！

排隊等到車位竟被後車硬切插隊　溝通被無視「全家直接下車閃人」

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　「腰椎橫突骨裂」：抱歉讓大家擔心

丫頭「23歲存到100萬」只花5年　曝簡單儲蓄法：人人做得到

鏡頭前秒落淚！陳修將遭爆雙面人　同業揭私底下像惡霸怒批：假慈悲

9歲生還女童「自己爬上岸」獲救！　虎豹潭還有2小失聯家屬焦急痛哭

女駕駛一路亮燈直騎下秒突左切 後方警察「超近車距」慘自摔！

正妹大胃王吃播狂吞「突倒地昏迷」！ 35秒驚悚片曝「催吐滿口牙爛光」

黃金獵犬成全台首隻妥瑞症輔助犬 工作「淡定瞥眼」能救病發患者！

山東出現「腦中風」村　村民怒：5歲小孩、過世母親都有就診紀錄

吉林一重刑犯翻牆越獄　警方發通報徵線索稱「此人極度危險」

早上墮胎晚上就激戰！25歲妹「啪到爆血」昏迷　男友嚇壞

陸本土疫情再起9人確診擴散4省　貴州也發現1例有甘肅旅遊史

2小學童課金手遊騙嬤「考試用」　花光爸爸87萬死亡賠償

港特首林鄭月娥禮賓府內跌倒手部骨折住院　政務司長暫代職務

30歲肌肉男狂操練　「只吃雞胸肉、高蛋白」1個月後腎毀了

六塊肌猛男「狂嗑雞胸肉」　不到一個月險把腎毀了

婦摔傷住養老院…「臀部潰爛」就醫查出性病　警曝：男看護也染病

福建2死3傷刑案！「老實農」山洞拒捕自殺亡　社會同情求：繼續查

預言小玉頂多「易科罰金」了事　呂秋遠怒了：修法啊！委員們

小玉涉販賣「變臉A片」牟利最多關2年　賴香伶：罰則過輕速立法

台灣大車隊推「固定車資」新功能　App可選多元計程車資新方案

G3紅襪4轟擊垮太空人　豆城球迷挑釁柯瑞亞現在幾點？

《棒棒堂》出道紅到香港「年收入僅7萬」　小祿熬14年爆心酸內幕

區域健康新指標　台南這區每人擁近4坪綠地

老闆「往上往下跑」！　北市逾5成營業登記非1樓

馬自達CX-3將與TOYOTA共享技術平台　未來將化身油電車型

説・流行／BALMAIN總監一夜毀容！隱瞞1年靠埋頭設計走出愧疚感

喬科維奇拒透露是否打疫苗「這是私事！」　還不確定出戰澳網

38秒KTV露鳥片曝光...　酒店白腿妹強脫海軍上尉三角褲

大陸熱門新聞

30歲肌肉男狂操練　只吃雞胸肉1個月腎毀了

六塊肌猛男狂嗑雞胸肉　一個月險把腎毀了

網紅嗆銀行態度差！怒領2千萬現金開勞斯萊斯載走

婦臀爛查出得性病　男看護也染病

婚宴大螢幕滾動播A片　新郎大暴走結局超療癒

2死3傷案嫌自殺亡　社會同情求真相

空姐街頭候車冷到發抖 海航高管零度夜大街排排站要「感同身受」

50名陸籍留學生被美大學「集體退學」

嫩妹剛墮胎晚上就做愛　被男友啪到大出血昏迷

2小學童課金　花光父20萬死亡賠償

第九屆世界中國學論壇在上海開幕

10天課金21萬　男花光罹癌爸救命錢

恆大許家印捐113億元　登慈善榜第2名

吉林一重刑犯翻牆越獄 警方發通報徵線索稱「此人極度危險」

更多熱門

相關新聞

只有假日開車他問該買還是租就好

只有假日開車他問該買還是租就好

近幾年物價上漲，造成買車以及養車的價錢不斷提高，且現在租車也十分便利，漸漸讓民眾有了租車會不會比買車好的疑問出現。就有網友在PTT詢問如果自己只有假日要用車，或是只有在雨天會接送長輩及小孩，是否就只需要租車，沒有必要自己養一台車，引發網友熱議。

他花200萬買保單　帳戶慘剩12萬原因曝光

他花200萬買保單　帳戶慘剩12萬原因曝光

被計程車追撞對方想2000元打發

被計程車追撞對方想2000元打發

不怕長壽風險 這張保單活越久領更好

不怕長壽風險 這張保單活越久領更好

電動自行車需買「強制責任險」！違者不可上路　最高罰1500元

電動自行車需買「強制責任險」！違者不可上路　最高罰1500元

關鍵字：

腦中風醫保盜刷保險村醫

讀者迴響

熱門新聞

高中妹「2天換一個性伴侶」染病了！醫聽成長史超心疼

快訊／「國旅券中獎號碼」出爐！

小玉會員：說真的我們這群還算紳士

小玉道德淪喪！YouTuber網紅圈震怒

金宣虎「6800字毀滅網爆文」懶人包

小玉會被抓「因動到不該動的人」　鄉民看影片懂了

小玉弟弟「沒有要切割」發聲道歉：我真的很累了

快訊／金宣虎公司首發聲！沉默2天「還在釐清事實」

今10點預約AZ！這類人別錯過　莫德納孤兒下午2點開搶

名單曝光！小玉換臉謎片「受害者有100+」

陳阿姨：不想努力的可以送上樓　他上樓後被羨慕爆

真實世界保護力出爐　醫揭「最強混打疫苗組合」

蕾菈成換臉AV女主　飆罵小玉「噁男」：付錢都幫兇！

狂賣換臉謎片賺千萬　小玉上銬畫面曝　

GINO偷曝天后「私下29秒畫面」：想讓大家知道

更多

最夯影音

更多
陳芳語唱《玻璃心》微博被消失！　燦笑反嗆：沒關係，我還有IG、FB

陳芳語唱《玻璃心》微博被消失！　燦笑反嗆：沒關係，我還有IG、FB
聰明柴走失「到獸醫院」敲門求救　跟醫護人員嗨玩半小時等媽來接！

聰明柴走失「到獸醫院」敲門求救　跟醫護人員嗨玩半小時等媽來接！

排隊等到車位竟被後車硬切插隊　溝通被無視「全家直接下車閃人」

排隊等到車位竟被後車硬切插隊　溝通被無視「全家直接下車閃人」

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　「腰椎橫突骨裂」：抱歉讓大家擔心

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　「腰椎橫突骨裂」：抱歉讓大家擔心

丫頭「23歲存到100萬」只花5年　曝簡單儲蓄法：人人做得到

丫頭「23歲存到100萬」只花5年　曝簡單儲蓄法：人人做得到

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面