鳳梨揭女嬰遭虐解剖完成　檢一句話讓阿嬤淚崩「孩子白死了」

記者黃翊婷／綜合報導

網紅「鳳梨」日前替高雄刺青師好友彫博爆料，11個月大的女嬰送到蔡姓保母家2天，疑似遭虐死亡。雖然檢方18日會同家屬進行複驗，但彫博透過友人代為PO文表示，事後保母沒有被收押，檢察官的態度也很糟糕，一直問與女兒無關的問題，「整個把我當成犯人質問」。

▲彫博不捨女兒只是送到保母家2天就離開人世。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

53歲蔡姓保母接受蔡姓家屬托育一名11個月大的女嬰，沒想到孩子上午7點半才送到保母家，3個小時後家屬就接到來電，說女嬰昏迷不醒，送到醫院搶救仍在15日凌晨宣告不治。女嬰的父親彫博控訴，蔡女擁有社會局合格證照，還是特優保母，接洽時談吐正常，事發之後卻百般推託，也沒有道歉，「現在出事了，她老公就說她車禍開過刀，動作遲緩、臉部會抽搐、有病，這樣還可以當保母？」

為了釐清女嬰的死因，檢方18日會同家屬進行複驗。然而，彫博同日晚間透過友人在臉書發表一篇398字的文章，直指台灣司法沒有公道，保母沒有被收押，還是一樣自由自在、逍遙法外，檢察官的態度也很糟糕，頻頻詢問與女兒無關的問題，「一直反問我是不是曾說過要給保母好看，問我說我是哪位、平常都跟什麼人接觸、有沒有在顧小孩、平常刺青都什麼人？傻眼，問我這些跟我女兒死有沒有關係？整個把我當成犯人質問 。」

▼▲彫博（下圖）的女兒頭部嚴重受創，送醫搶救仍宣告不治。（圖／翻攝自當事人Facebook、記者賴文萱攝）

彫博提到，檢方說蒐集證據要很多時間，但要多久完全不知道，也沒辦法給出一個說法，有可能幾個月、半年甚至是一年，從頭到尾也不說保母事後的處置，到底要家屬怎麼接受，「到底現在做錯事情的人是誰？到底受到傷害的是誰？結果被保護的人是誰？結果被一再刁難的人是誰？」

更讓彫博無法接受的是，這位女檢察官還說診斷證明記載女嬰曾受到衝擊，「是哪位醫生說的？我真的傻眼」，他的母親氣到忍不住瞪了檢察官一眼，還被回嗆「妳眼睛有問題嗎」，讓母親哭到崩潰直呼「孫女真的白死了」，也讓他無法繼續相信法律會還給家屬公道，「台灣的司法早就已經死了，惡人當道，能受到保護的從來不是受害者，我的心也早已經跟我女兒走了。」

彫博這篇文章公開之後，引起網友熱議，紛紛留言要求相關單位給出合理解釋，還有不少人標記高雄市長陳其邁，希望市府介入調查，「保母竟然還沒被收押，好扯」、「身為民主的大家長是否給家屬一個合理的交代」、「算是求您了！這也是一條命啊！公職人員是這樣用異樣眼光看人的嗎？」、「請出聲，別遇到事情都躲著」。

▼彫博聲明全文。（圖／翻攝自Facebook／當事人）