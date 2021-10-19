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55歲以上、二度就業專屬　北市人才服務幫銀髮族找工作

▲北市南港銀髮⼈才服務據點 12 ⽇開幕，針對 55 歲以上或退休欲再就業求職者開創事業第⼆春。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者蒲世芸／採訪報導

勞動局 12 ⽇在南港成立「銀髮⼈才服務據點」，針對 55 歲以上或退休想再就業的求職者開發彈性⼯時與非典型⼯作機會，為銀髮族量⾝打造職缺。為了更貼近服務銀髮求職者，特別遴選 5 位本⾝就是中⾼齡的業務輔導員，來接洽服務⺠眾。特別來到現場想要求職的廖先⽣，今年 72 歲已經退休六年時間。廖先⽣說，「我之前在台電服務了 40 年，那時是做專業⼯程師，主要⼯作內容是社會安全維護的相關⼯作。最主要這次來，想找服務性質的或是⼯作上有關於⽤電安全和⽡斯這類相關領域。」

▲110年就服處銀髮中心據點開幕業配。（圖／記者謝婷婷攝）

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▲特別遴選 5 位本⾝就是中⾼齡的業務輔導員接洽⺠眾，更了解求職者需求。（圖／記者謝婷婷攝，下同）

同時勞動局也設立⾼績效⽬標，預估⾄年底前職涯諮詢服務達 6 百⼈次、求才求職服務 9 百⼈次、就業成功媒合 3 百⼈，以及辦理講座和研習課程達到 190 ⼈次。臺北市勞動局⻑陳信瑜說，「北市南港銀髮⼈才服務據點，是北臺灣所成立第⼀個。臺北市其實⾛在台灣之先，因為明年就是臺北市邁入超⾼齡社會的時代。108 年在南港，我們就有設立青銀就業服務站，今年六⽉的時候，臺北市也成立了銀髮新創中⼼，事實上就是要配合中央的銀髮⼈才據點，在企業端去開發新創的職缺。」

▲110年就服處銀髮中心據點開幕業配。（圖／記者謝婷婷攝）

▲南港銀髮⼈才服務據點兼顧跨領域與創新多⾯向。

▼勞動局設立⾼績效⽬標，盼年底前能成功媒合就業最少達 300 ⼈。

▲110年就服處銀髮中心據點開幕業配。（圖／記者謝婷婷攝）

南港銀髮⼈才服務據點跨領域加上創新多⾯向，以 5 項構想為核⼼，分別是諮詢、交流、培訓，還有媒合及創業。促進雇主聘僱專業銀髮⼈才，傳承技術及經驗，透過世代交流和合作，構築更完善友善的職場環境。臺北市副市⻑蔡炳坤補充說，「過去可能⼀件⼯作是⼀個⼈做，對中⾼齡來講其實可以不必要⼀天花八個⼩時，可以做半天彈性來調整。所以這就需要產業再做⼀些分析和調配，然後讓這些中⾼齡者可以兩個⼈或三個⼈⼀起共同做⼀份⼯作。對整個產業來講，也能夠維持他既有的量能。」中⾼齡者運⽤專業，再創事業新巔峰不再是夢想，銀髮族就業再出發就從這⼀刻開始。

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