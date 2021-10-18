10張圖看海軍艦隊演訓成果　多艦齊發乘風破浪捍衛海疆　

▲海軍執行戰演訓任務，有效驗證平日訓練成效。（圖／取自中華民國海軍臉書）



記者林銘翰／台北報導

為模擬中國大陸解放軍武力犯台，海軍艦隊指揮部日前執行演訓任務，根據海軍提供的照片可見，包括基隆級驅逐艦、成功級巡防艦、康定級巡防艦等主力作戰艦均參與此次操演，海上多艦齊發、場面壯觀，展現出海軍捍衛海疆的堅實戰力。

海軍司令部18日中午在臉書表示，海軍官兵日前執行戰演訓任務，參演艦艇依作戰想定進行演練，執行各階段戰術作為，有效驗證平日訓練成效。

根據照片顯示，舷號1801的基隆級驅逐艦「基隆軍艦」、舷號1108的成功級巡防艦「班超軍艦」、舷號1206的康定級巡防艦「迪化軍艦」執行海上整補，其中班超艦身中段的雄風反艦飛彈發射箱清晰可見，遠處另有一艘成功級艦為其戒護。

此外，迪化艦設置於艦艏處的四聯裝海欉樹飛彈則指向天空，展現防空氣勢，後方另有康定級艦和基隆級艦各一，為其緊盯周邊動態。

▲班超軍艦準備執行海上整補作業。（圖／取自中華民國海軍臉書）



事實上，2005年起陸續成軍的基隆級，原為美國海軍紀德級驅逐艦（Kidd class），這是種以史普魯恩斯級（Spruance-class）驅逐艦的船身為基礎，但配置不同武裝與電子設備的改良版本。

2005年到2006年期間，美國海軍陸續將這批艦隊以高端武器軍售方式交接給中華民國海軍，本艦具有強大的防空、反艦、反潛作戰及戰場管理能力，可擔任由不同作戰艦艇組合的作戰支隊旗艦，亦可在岸置防空制海兵力所涵蓋的海域外，執行外線機動作戰任務。

成功級巡防艦則為海軍現役巡防艦，為美國海軍派里級巡防艦的修改型，原型以船團護衛任務為主要設計核心，在取代陽字號而生產的前提下，海軍於本級艦安裝8連裝國造反艦飛彈及2具波佛斯公司40/L70公釐單管快砲，增強反艦、反快艇能力。

囿於台灣海峽防衛戰需求與美國對台軍售限制，成功級巡防艦除負責反潛作戰外，也負擔艦隊區域防空任務，目前成功級均配屬海軍146艦隊，母港為海軍馬公基地測天島軍港，平時負責台灣海峽海域偵巡任務。

另外，康定級巡防艦原型為法國海軍拉發葉級巡防艦，為目前海軍的一級艦，隸屬海軍124艦隊，母港為左營軍港，主要執行台灣海峽周遭防空、反潛、護航、反封鎖及聯合水面截擊作戰。

拉法葉級艦設計初已納入模組化思想，法國造艦局也提供了一些改良版本供客戶選配，海軍在採購康定級之際，選配的偵搜系統較法國海軍自用的版本先進，並配備美國製及自製武器，由於裝設過多非原廠裝備，據說在系統和加裝的武器之間有相容性問題。

▲班超軍艦執行備戰操演。（圖／取自中華民國海軍臉書）



▲迪化軍艦準備執行海上整補。（圖／取自中華民國海軍臉書）



▲迪化軍艦執行海上加油操演。（圖／取自中華民國海軍臉書）



▲迪化軍艦官兵實施信號槍射擊。（圖／取自中華民國海軍臉書）



▲昆明軍艦完成海上整補準備。（圖／取自中華民國海軍臉書）



▲昆明軍艦官兵實施T-75機砲實彈射擊。（圖／取自中華民國海軍臉書）



▲昆明軍艦執行備戰暨戰損操演。（圖／取自中華民國海軍臉書）



▲基隆軍艦準備海上整補。（圖／取自中華民國海軍臉書）