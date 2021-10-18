　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

10張圖看海軍艦隊演訓成果　多艦齊發乘風破浪捍衛海疆　

▲▼海軍官兵日前執行戰演訓任務，參演艦艇依作戰想定進行演練，執行各階段戰術作為，有效驗證平日訓練成效。（圖／取自中華民國海軍臉書）

▲海軍執行戰演訓任務，有效驗證平日訓練成效。（圖／取自中華民國海軍臉書）

記者林銘翰／台北報導

為模擬中國大陸解放軍武力犯台，海軍艦隊指揮部日前執行演訓任務，根據海軍提供的照片可見，包括基隆級驅逐艦、成功級巡防艦、康定級巡防艦等主力作戰艦均參與此次操演，海上多艦齊發、場面壯觀，展現出海軍捍衛海疆的堅實戰力。

海軍司令部18日中午在臉書表示，海軍官兵日前執行戰演訓任務，參演艦艇依作戰想定進行演練，執行各階段戰術作為，有效驗證平日訓練成效。

根據照片顯示，舷號1801的基隆級驅逐艦「基隆軍艦」、舷號1108的成功級巡防艦「班超軍艦」、舷號1206的康定級巡防艦「迪化軍艦」執行海上整補，其中班超艦身中段的雄風反艦飛彈發射箱清晰可見，遠處另有一艘成功級艦為其戒護。

此外，迪化艦設置於艦艏處的四聯裝海欉樹飛彈則指向天空，展現防空氣勢，後方另有康定級艦和基隆級艦各一，為其緊盯周邊動態。

▲▼海軍官兵日前執行戰演訓任務，參演艦艇依作戰想定進行演練，執行各階段戰術作為，有效驗證平日訓練成效。（圖／取自中華民國海軍臉書）

▲班超軍艦準備執行海上整補作業。（圖／取自中華民國海軍臉書） 

事實上，2005年起陸續成軍的基隆級，原為美國海軍紀德級驅逐艦（Kidd class），這是種以史普魯恩斯級（Spruance-class）驅逐艦的船身為基礎，但配置不同武裝與電子設備的改良版本。

2005年到2006年期間，美國海軍陸續將這批艦隊以高端武器軍售方式交接給中華民國海軍，本艦具有強大的防空、反艦、反潛作戰及戰場管理能力，可擔任由不同作戰艦艇組合的作戰支隊旗艦，亦可在岸置防空制海兵力所涵蓋的海域外，執行外線機動作戰任務。

成功級巡防艦則為海軍現役巡防艦，為美國海軍派里級巡防艦的修改型，原型以船團護衛任務為主要設計核心，在取代陽字號而生產的前提下，海軍於本級艦安裝8連裝國造反艦飛彈及2具波佛斯公司40/L70公釐單管快砲，增強反艦、反快艇能力。

囿於台灣海峽防衛戰需求與美國對台軍售限制，成功級巡防艦除負責反潛作戰外，也負擔艦隊區域防空任務，目前成功級均配屬海軍146艦隊，母港為海軍馬公基地測天島軍港，平時負責台灣海峽海域偵巡任務。

另外，康定級巡防艦原型為法國海軍拉發葉級巡防艦，為目前海軍的一級艦，隸屬海軍124艦隊，母港為左營軍港，主要執行台灣海峽周遭防空、反潛、護航、反封鎖及聯合水面截擊作戰。

拉法葉級艦設計初已納入模組化思想，法國造艦局也提供了一些改良版本供客戶選配，海軍在採購康定級之際，選配的偵搜系統較法國海軍自用的版本先進，並配備美國製及自製武器，由於裝設過多非原廠裝備，據說在系統和加裝的武器之間有相容性問題。

▲▼海軍官兵日前執行戰演訓任務，參演艦艇依作戰想定進行演練，執行各階段戰術作為，有效驗證平日訓練成效。（圖／取自中華民國海軍臉書）

▲班超軍艦執行備戰操演。（圖／取自中華民國海軍臉書）

▲▼海軍官兵日前執行戰演訓任務，參演艦艇依作戰想定進行演練，執行各階段戰術作為，有效驗證平日訓練成效。（圖／取自中華民國海軍臉書）

▲迪化軍艦準備執行海上整補。（圖／取自中華民國海軍臉書）

▲▼海軍官兵日前執行戰演訓任務，參演艦艇依作戰想定進行演練，執行各階段戰術作為，有效驗證平日訓練成效。（圖／取自中華民國海軍臉書）

▲迪化軍艦執行海上加油操演。（圖／取自中華民國海軍臉書）

▲▼海軍官兵日前執行戰演訓任務，參演艦艇依作戰想定進行演練，執行各階段戰術作為，有效驗證平日訓練成效。（圖／取自中華民國海軍臉書）

▲迪化軍艦官兵實施信號槍射擊。（圖／取自中華民國海軍臉書）

▲▼海軍官兵日前執行戰演訓任務，參演艦艇依作戰想定進行演練，執行各階段戰術作為，有效驗證平日訓練成效。（圖／取自中華民國海軍臉書）

▲昆明軍艦完成海上整補準備。（圖／取自中華民國海軍臉書）

▲▼海軍官兵日前執行戰演訓任務，參演艦艇依作戰想定進行演練，執行各階段戰術作為，有效驗證平日訓練成效。（圖／取自中華民國海軍臉書）

▲昆明軍艦官兵實施T-75機砲實彈射擊。（圖／取自中華民國海軍臉書）

▲▼海軍官兵日前執行戰演訓任務，參演艦艇依作戰想定進行演練，執行各階段戰術作為，有效驗證平日訓練成效。（圖／取自中華民國海軍臉書）

▲昆明軍艦執行備戰暨戰損操演。（圖／取自中華民國海軍臉書）

▲▼海軍官兵日前執行戰演訓任務，參演艦艇依作戰想定進行演練，執行各階段戰術作為，有效驗證平日訓練成效。（圖／取自中華民國海軍臉書）

▲基隆軍艦準備海上整補。（圖／取自中華民國海軍臉書）

►主子們，快換「超輕量貓砂」，讓毛孩解放更舒服

ET快訊
醫曝「胃癌7危險因子」　你踩中了幾個？
鄧佳華嘲小玉「我比他好多了」　慘被虧爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

爆料陳柏惟「說謊成性」！高中同學道歉：20年前的印象

被小玉做成A片PTT鄉民「檢討黃捷」：側翼洗韓國瑜哏圖都沒被告了

曾遭陳柏惟嗆下地獄　反萊豬醫師：刪Q罷免案「合法合憲」

洪慈庸心疼陳柏惟：「他也會痛、會委屈」　這次換大家守護他

快訊／小玉換臉A片受害者一堆！蔡英文怒要修法：有一天可能傷害到你我

「蔡英文在國民黨佈建線民」　邱毅：一日不除成不了戰鬥藍

藍營多位主委曾涉賭、殺警、被管訓　綠營：朱立倫把亂鬥藍染黑

黃捷再喊話「8受害網紅女孩」：我們一起勇敢一次　共同出來提告

議會默哀46死黃捷卻滑手機　趙少康：罷免不通過的結果

陳柔縉看盡官場百態　政治記者轉行寫「庶民歷史」

陳芳語唱《玻璃心》微博被消失！　燦笑反嗆：沒關係，我還有IG、FB

聰明柴走失「到獸醫院」敲門求救　跟醫護人員嗨玩半小時等媽來接！

排隊等到車位竟被後車硬切插隊　溝通被無視「全家直接下車閃人」

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　「腰椎橫突骨裂」：抱歉讓大家擔心

丫頭「23歲存到100萬」只花5年　曝簡單儲蓄法：人人做得到

鏡頭前秒落淚！陳修將遭爆雙面人　同業揭私底下像惡霸怒批：假慈悲

9歲生還女童「自己爬上岸」獲救！　虎豹潭還有2小失聯家屬焦急痛哭

女駕駛一路亮燈直騎下秒突左切 後方警察「超近車距」慘自摔！

正妹大胃王吃播狂吞「突倒地昏迷」！ 35秒驚悚片曝「催吐滿口牙爛光」

黃金獵犬成全台首隻妥瑞症輔助犬 工作「淡定瞥眼」能救病發患者！

爆料陳柏惟「說謊成性」！高中同學道歉：20年前的印象

被小玉做成A片PTT鄉民「檢討黃捷」：側翼洗韓國瑜哏圖都沒被告了

曾遭陳柏惟嗆下地獄　反萊豬醫師：刪Q罷免案「合法合憲」

洪慈庸心疼陳柏惟：「他也會痛、會委屈」　這次換大家守護他

快訊／小玉換臉A片受害者一堆！蔡英文怒要修法：有一天可能傷害到你我

「蔡英文在國民黨佈建線民」　邱毅：一日不除成不了戰鬥藍

藍營多位主委曾涉賭、殺警、被管訓　綠營：朱立倫把亂鬥藍染黑

黃捷再喊話「8受害網紅女孩」：我們一起勇敢一次　共同出來提告

議會默哀46死黃捷卻滑手機　趙少康：罷免不通過的結果

陳柔縉看盡官場百態　政治記者轉行寫「庶民歷史」

《英雄聯盟》D組Final　神秘數字3-3瀰漫…首次「四方加賽」登場

傳北京試射「極音速飛彈」　美防長冷回：這只會提高區域的緊張

陳柏惟高中同學大戰！他力挺3Q澄清：別因年少過節就推論是爛人

AirPods 3問世　入耳設計、續航達30小時

新北原生種山藥冠軍誕生　農業局推全運金牌山藥

六塊肌猛男「狂嗑雞胸肉」　不到一個月險把腎毀了

馬拉拉發表公開信　要求塔利班「讓阿富汗女孩上學」

日本疫情離奇趨緩！在地人驚呆　專家揭爆炸時間點

鋼鐵人管理層更換風波　球團：吳同喬無權對外代表公司

基隆男爬牆回家「6樓墜下」　頭著地倒臥血泊…送醫不治

胸部狂長「比頭還大」！　46歲人妻淚訴：沒衣服可穿得下

政治熱門新聞

快訊／小玉換臉A片受害者一堆！蔡英文怒發聲

爆料陳柏惟「說謊成性」！高中同學道歉

黃捷再喊話「8受害網紅女孩」：我們一起勇敢一次

被小玉做成A片PTT檢討黃捷：洗韓導圖都沒被告

蔡英文慰問家屬被消音　他：這就是和馬英九的差別

遭高中同學控說謊成性　陳柏惟不解

黃捷未默哀46死　他：罷免不通過的結果

藍營多位主委曾涉賭、殺警、被管訓　綠營：朱立倫把亂鬥藍染黑

蘇揆苗栗補助13億　隔音差當場唸建築師

議員爆：涂淑芳曾稱體驗班「風雨無阻」

洪慈庸心疼陳柏惟：他也會委屈　換大家守護他

邱毅：蔡英文在國民黨佈建線民

曾遭陳柏惟嗆下地獄　反萊豬醫師：刪Q罷免案「合法合憲」

同志包容黃國書　施明德：若被揭發的是馬英九？

更多熱門

相關新聞

美海軍祭鐵腕強制接種疫苗　拒打者將被退役

美海軍祭鐵腕強制接種疫苗　拒打者將被退役

美國海軍14日宣布，為了避免軍方再爆群聚感染，所有海軍必須在年底前完整接種新冠疫苗，否則將以一般榮譽退役方式強制未接種者離開部隊。儘管美軍早已強制所有軍人必須接種疫苗，但海軍是其中態度最強硬的軍種。

美海軍核工程師夫婦握極機密　賣給臥底探員被捕

美海軍核工程師夫婦握極機密　賣給臥底探員被捕

迎國慶開放軍艦參觀爆人潮　登艦必備一次看

迎國慶開放軍艦參觀爆人潮　登艦必備一次看

國軍「大換裝」　訓練跟得上？

國軍「大換裝」　訓練跟得上？

潛艦國造遇瓶頸　全是北京的錯？

潛艦國造遇瓶頸　全是北京的錯？

關鍵字：

海軍艦隊指揮部基隆級驅逐艦成功級巡防艦康定級巡防艦

讀者迴響

熱門新聞

高中妹「2天換一個性伴侶」染病了！醫聽成長史超心疼

小玉弟弟「沒有要切割」發聲道歉：我真的很累了

金宣虎「6800字毀滅網爆文」懶人包

小玉會被抓「因動到不該動的人」　鄉民看影片懂了

小玉籌不出50萬交保金！降為30萬

蕾菈成換臉AV女主　飆罵小玉「噁男」：付錢都幫兇！

狂賣換臉謎片賺千萬　小玉上銬畫面曝　

城中城防火門全被拆　濃煙狂竄狠奪46命

醫曝「胃癌7危險因子」：愛吃宵夜也中鏢！

即／館長回應「小玉事件」：我也會告

換臉A片她在封面！球球暴怒「送小玉2字」

名單曝光！小玉換臉謎片「受害者有100+」

小玉道德淪喪！YouTuber網紅圈震怒

GINO偷曝天后「私下29秒畫面」：想讓大家知道

好市多「每車一袋」！她驚問：這厲害嗎？

更多

最夯影音

更多
陳芳語唱《玻璃心》微博被消失！　燦笑反嗆：沒關係，我還有IG、FB

陳芳語唱《玻璃心》微博被消失！　燦笑反嗆：沒關係，我還有IG、FB
聰明柴走失「到獸醫院」敲門求救　跟醫護人員嗨玩半小時等媽來接！

聰明柴走失「到獸醫院」敲門求救　跟醫護人員嗨玩半小時等媽來接！

排隊等到車位竟被後車硬切插隊　溝通被無視「全家直接下車閃人」

排隊等到車位竟被後車硬切插隊　溝通被無視「全家直接下車閃人」

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　「腰椎橫突骨裂」：抱歉讓大家擔心

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　「腰椎橫突骨裂」：抱歉讓大家擔心

丫頭「23歲存到100萬」只花5年　曝簡單儲蓄法：人人做得到

丫頭「23歲存到100萬」只花5年　曝簡單儲蓄法：人人做得到

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面