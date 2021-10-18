小玉換臉謎片海削千萬！每周辦票選客製化　北市府美女官也受害

記者張君豪／台北報導

網紅奎丁日前曾出面控訴有不明影像製作團隊，透過俄羅斯加密軟體Telegram開設「台灣網紅挖面群組」，把迷片女主角換成台灣知名女網紅女星，後製換臉影片在該群組販售並提供樣本，讓網友趨之若鶩，被換臉成A片性愛女主角的包括網紅奎丁、龍龍、白癡公主、蕾菈、甚至是高雄市正妹議員黃捷、立委高嘉瑜、台北市府副發言人「學姊」黃瀞瑩都是被害人。

▲刑事局逮捕網紅小玉、笑笑經營換臉A片訂製販售，包含雞排妹、北市市府副發言人「學姊」黃瀞瑩都是被害人 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局逮捕網紅小玉、笑笑經營換臉A片訂製販售，包含雞排妹、北市市府副發言人「學姊」黃瀞瑩都是被害人 。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局獲報後、17日持搜索票到新北市樹林區逮捕操盤製作換臉迷片販售牟利的網紅「小玉」朱玉宸（26歲）及知名美聲系網紅、常與小玉搭檔拍片的Youtuber「笑笑」耶姓女子（24歲）、莊男（22歲）等涉案共犯。

據瞭解警方查扣小玉電腦主機後、赫然發現台灣有上百位女網紅、影星、名人、民意代表甚至政府官員受害；網紅「小玉」為了維持群組流量，每周都會透過Telegram群組發動票選活動，然後再與莊男共利用大陸網路科技公司販售的「DeepFace」軟體加工製作換臉謎片。

▲笑笑、小玉平常在影片搭檔搞笑演出，結果共同經營換臉A片買賣同時遭刑事局幹員逮捕。（圖／翻攝自笑笑Instagram、記者張君豪翻攝）

警方調查、小玉先後成立「台灣網紅挖面群組」「台灣網紅影片合成」群組，利用上述手法接受票選客製化影片，警方查扣製作影片電腦分析，發現最受網友歡迎訂製換臉迷片女主角以「雞排妹」為做多排名第一。

小玉和莊男等人還利用群組採會員分級付費制，加入會員要400元、進入雲端短片區要額外繳交400元、VIP長片區則需要繳交1900元新台幣，會員都採一次付費終身制，換句話說最少只要付出2700元就可以飽覽群片。

警方說、小玉從2020年7月起開始收費製作影片，並斥資購買陸商設計的換臉軟體、高階顯卡進行換臉謎片後製「顯卡要買到很貴、不然影片會跑不動」大部分作品長度都在5～10分鐘，長片則有4-50分鐘之譜，也可接受客製化訂做影片，粗估被換臉女網紅名人高達百人。

包含網紅奎丁曾遭小玉換臉後製影片霸凌、奎丁去年曾發布影片「消費網紅藝人外流影片! 一系列名單大公開？」引發網友在PTT Gossiping回應，「提告小玉的名單都準備好了」整理小玉後製影片肖像權受侵害的台灣知名網紅女星名人受害者名單。

網友整理完整名單如下：

政治人物：

立委高嘉瑜

議員黃捷

市府副發言人黃瀞瑩

YouTuber：

笑笑（小玉搭檔）

滴妹

咪妃

球球

千千

本本

許瑜

奎丁

阿樂

蕾菈

關關

可凡

阿民

晨晨

品子

米砂

魚乾

媛媛

泥泥汝

艾瑞絲

陸子玄

金魚腦

閃亮亮

安啾咪

Skimmy

一隻阿圓

愛莉莎莎

白癡公主

理科太太

美麗妄娜

這群人木星

這群人茵聲

眾量級家寧

妙見神小茉（老高老婆）

電獺少女宇恩

盛夏微涼Ryo

那個女生KIKI

實況主：

小墨

小熊

小葵

大魚

老王

Mita

葉子

阿寧

月希

蛋捲

瑀熙

阿寧

蝴蝶兒

妮妮子

貝莉莓

喬喬兒

凱琪K7

桃園娜美

開水小姐

學長Abby

LNGLeggy

LNG李迅

LNG老王

Rami瑞咪

Sandykaka

藝人：

峮峮

粿粿

泱泱

溫妮

李優

梓梓

Albee

馬嘉伶

黑嘉嘉

蔡瑞雪

許藍方

鄭家純

張景嵐

解婕翎

鄧福如

柯佳嬿

黃喬歆

郭書瑤

蔡依林

周曉涵

梁凱莉

吳怡霈

曾之喬

陳意涵

夏語心

徐瑋吟

邵雨薇

苗可麗

唐綺陽

瑞瑪席丹

虎牙陳伊

愷樂（蝴蝶姐姐）

網紅：

青青

龍龍

林襄

祈錦鈅

主播：

張齡予

非本國籍藝人：

伊織萌

吳卓源

陳芳語

馮提莫

李元玲

鄧紫棋

林明禎

柏木由紀

新垣結衣

橋本環奈

阿部瑪莉亞

男YouTuber：

館長

未知：

Rita（應為網紅）

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