高嘉瑜慘淪「換臉A片」受害者　首露面倡修法：當事人終身傷害

記者呂晏慈／台北報導

網紅小玉（本名朱玉宸）涉嫌從去年7月起接受網友匯款客製化台灣知名女網紅、模特、政治人物變臉A片，包括民進黨立委高嘉瑜、高雄市議員黃捷等人都受害，黃捷18日已提告。對此，高嘉瑜在昨晚透過臉書表達心聲後，19日拍攝影片受訪回應說，應該嚴懲這樣的行為懲，並將提出相關修法草案規範，呼籲全民共同譴責、拒絕散佈轉傳，「這是對當事人終身的傷害」。

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／高嘉瑜國會辦公室提供）

高嘉瑜說，網路上流傳非常多「AI換臉」影片，尤其涉及色情、猥褻影片已經涉及性暴力的行為，對當事人造成非常大的傷害，很多人不斷下載、散佈、流傳，其實也會讓人信以為真，不曉得這些影片內容到底是不是真的，是對於當事人終身的傷害，大家應該共同遏止散佈、轉傳這樣的行為。

高嘉瑜坦言，其實受害者不只她，也有很多公眾人物及知名女星藝人，所有人對於這樣的行為都是非常生氣，而且絕對不能容忍，社會也應該共同提出譴責，並且應該遏止這樣的行為，「這樣的影片對很多女性來說，以假亂真，用AI換臉技術會讓大家信以為真，也會造成很多的傷害，甚至不斷流傳，可能會造成一輩子的傷害。」

高嘉瑜呼籲，應該修法遏止這樣惡劣的行為，全民也應該譴責，由於現行法律無法規範，未來將會提出相關修法草案，針對透過新科技犯罪加以規範，同時也會參考國外法令，用《刑法》規範「AI變臉」技術，要求加註相關說明等。