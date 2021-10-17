14萬訂閱護理師YouTuber下海了！露臉正式出道當女優

▲YouTuber「るみちゃんねる-ぱわふるみ-」露臉正式出道當AV女優。（圖／翻攝powerful_rumi，下同）



記者鄒鎮宇／綜合報導

日本YouTuber「るみちゃんねる-ぱわふるみ-」在YouTube上標榜是護理師，不露臉的影片卻有著14萬人追蹤。沒想到，近日成人影片製造商MOODYZ公開11月的新人名單，竟發現「るみちゃんねる-ぱわふるみ-」以「明日見未來」為名出道，讓不少網友非常震驚。

「るみちゃんねる-ぱわふるみ-」1年前開始經營YT，陸續上傳62部不露臉的影片，觀看次數都破萬，最高觀看次數有88萬。另外，她也在個人IG透露是東京一間醫院的護理師，並在網友的慫恿之下，PO出幾張露臉的模糊照片，被大讚是正妹。

▲▼MOODYZ公開11月的新人名單中，「明日見未來」成為網友注目的焦點。



豈料，近日MOODYZ公開11月的新人名單，力推新人「明日見未來」，標榜明日見未來有著170公分身高及G奶，屬於運動型的好身材，並露臉拍攝影片。

消息曝光後網友紛紛留言，「原來是她喔」、「原來她口罩拿下來長這樣哦」、「有任何消息馬上通知我」、「真的假的，幾年前一直希望她下海，居然真的拍了…感動爆哭」、「我想親手抓住未來」、「當YT不好嗎？還是廠商給的實在太多」。

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