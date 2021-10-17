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「台灣短期難再組新政黨」　王時思呼籲重視「里長基層選舉」

▲▼前台南副市長王時思指出，短期台灣難再有新政黨組成，年輕人要投入政治，呼籲重視基層選舉。（圖／實現會社提供）

▲前台南副市長王時思指出，短期台灣難再有新政黨組成，年輕人要投入政治，呼籲重視基層選舉。（圖／實現會社提供）

記者陶本和／台北報導

為迎戰2022年地方選舉，由前台南市副市長王時思領軍的「實現會社」，與新北市汐止區湖興里的青年里長郭書成，共同發起《獨立村里長學院》建校行動的募資案，希望透過集結眾人之力，傳承基層民主的知識，並進軍2022年村里長選舉，呼籲重視基層選舉，讓民主力量向下扎根，「美國靠隊長，台灣靠里長」。

《獨立村里長學院》於本月15日起在「flyingV 募資」開跑，目前實現會社正在串連全台特色村里長，進行調查訪談，希望募資籌措「準里長養成班」，以手冊、影片、工作坊等方式，公開相關知識，讓民眾更理解村里長工作，有效使用資源，並實際演練如何參選村里長與基層日常工作。

25歲的郭書成2018年時，在沒有政黨、沒有資源下參選，成為汐止最年輕的里長，過去民眾對里長有既定的印象，修路燈、清垃圾、早晨當志工掃地，但他認為，里長工作可以有更多的想像與可能。

郭書成希望刺激民眾對基層村里長的認知，並號召有志之士參選，不只針對青年，也期待更多具創新思維的專業人士加入，成為「獨立里長」、「非典型里長」。

前台南市副市長、實現會社負責人王時思指出，要讓基層政治換血！她看到時代力量和民眾黨在短時間內崛起、消耗，公民普遍失去對新政黨的信心，短期內台灣也很難有再組新政黨的機會。

她認為，好的在野黨是執政者進步的關鍵，既然很難有可以期待的新政黨出現，在既有政治版圖下，若沒有政黨組織資源的加持，年輕一代很難投入選舉，因此希望以群募發展政黨以外的民主推力，「里長是政治版圖的最前線，改變基層民主運作方式，里長就是第一線單兵。」

實現會社表示，2022 年地方選舉將選出7,744 位村里長，且村里長大多是無黨籍、競選花費低，可以說是從事公共事務的藍海；對於想參與地方公共事務，同時希望保持獨立自主的年輕人來說，選里長是一個很好的起點。

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