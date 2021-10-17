上萬人競爭「英日韓也搶進！」　台20件作品入圍中華設計獎

▲2021年第四屆中華設計獎頒獎儀式現場。（圖／中華設計獎主辦單位提供）

記者任以芳／杭州報導

2021年第四屆中華設計獎頒獎儀式在浙江省杭州市舉行，本屆大賽來自台灣、香港、澳門，以及英國、日本、韓國、新加坡等國家和地區680多所高校、機構、設計企業參賽，競爭作品共12141件。其中，台灣參賽者從上萬件投稿中，一口氣入圍20件優秀作品。

本屆活動台灣投稿1339件，同比上屆增長28%。歷經兩個多月的層層選拔，共有20件優秀作品脫穎而出，其中《急救充氣擔架》和《寶特瓶回收高機能跑衣》分別榮獲概念組和產品組金獎。

大陸國務院台辦副主任龍明彪表示，「兩岸文創人都是中華文化的傳承者、傳播者。」兩岸在文化創意設計領域人才濟濟，設計理念各有特色，各有優勢，進行深入合作、優勢互補是兩岸產業界的共識。

來自台灣設計聯盟理事長楊佳璋表透過視訊送上祝福，他說，「中華設計獎引領著潮流，為兩岸設計師架構了最好的平台。」

▲大陸國務院台辦副主任龍明彪。（圖／海峽兩岸影像文化周提供）

即使受疫情影響，兩岸影像文化交流持續進行。第二屆海峽兩岸影像文化周在也在浙江美術館開幕。本次影像文化周設有杭州、溫州洞頭半屏山兩個活動現場。大陸國務院台辦副主任龍明彪，浙江省委副書記黃建發出席。

本次影像文化周設有杭州、溫州洞頭半屏山兩個活動現場，其中，《景觀·山悟》王達軍攝影藝術展呈現第八屆中國攝影家協會副主席王達軍的最新力作。《光影瞬間·映像兩岸》攝影作品展結合兩岸50多位攝影人兩岸山水、人文風光、時代風貌等題材的攝影作品。

本屆影像文化周青年作品創意十足，其中三項活動獲獎作品分為三個專題展出。分別是浙江傳媒學院舉辦的第二屆海峽兩岸大學生短視頻大賽、第三屆海峽兩岸大學生攝影大賽，浙江省台商台企專委會組織的「我在浙里」在浙台青手機攝影比賽，成為文化周的一個特色亮點。