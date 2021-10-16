誰是台灣男神級YouTuber？　鄉民少女心噴發「點名他」：帥到瘋

▲誰是台灣最帥YouTuber？（圖／翻攝自批踢踢）

記者邱晟軒／綜合報導

你心目中「最帥YouTuber」是誰呢？有網友在批踢踢上發起討論，好奇詢問眾人「大家覺得台灣哪位YouTuber超帥是男神等級？」貼文曝光後，立刻讓網友一致點名「上班不要看」成員阿傑並且紛紛瘋喊「根本帥到瘋掉！」

有一名網友今（16日）在批踢踢WomanTalk上表示，「最近老妹一直在思考這個問題，但是又沒辦法馬上講出一個名字，台灣的YouTuber妳們覺得有誰超帥是男神等級的嗎？」她同時點出過去曾看過網路民調票選「阿滴」獲得最多聲浪支持。

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▲誰是台灣最帥YouTuber？話題引鄉民熱議。（圖／翻攝自批踢踢）

貼文一出立刻引起眾網友一致點名YouTuber團體「上班不要看」成員之一阿傑，紛紛瘋喊「阿傑帥到瘋掉QQ」、「阿傑啊，根本藍正龍」、「唯一支持阿傑＋1」、「RJ呀！本人真的帥」、「RJ的帥還有人不知道？」、「阿傑真的帥慘了」、「唯一支持阿傑，其他都XX」、「阿傑，真想看他短髮沒鬍子的樣子，不知反差會不會很大」、「絕對是阿傑」。

也有許多網友回應，「波特王」、「唯一支持Dodoman」、「RJ、博恩、Jim」、「The Dodomen！兩個都很帥」、「DoDoMen不錯」、「最近覺得77老大蠻帥的」、「The Dodomen、蓋伊都很帥」、「計畫通行雖然只有半臉但應該滿帥der」、「阿滴!!!」「推77老大」、「超認真少年」。

▼誰是台灣最帥YouTuber？阿傑獲得最多鄉民點名。（圖／翻攝自批踢踢）